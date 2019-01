Evo insiste que Bolivia no sufrió ninguna derrota frente a Chile en La Haya





01/01/2019 - 20:18:45

Página Siete.- El presidente Evo Morales hoy volvió a referirse al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y aseguró que el país no sufrió ninguna derrota frente a Chile porque ahora tiene nuevos elementos para continuar negociando una salida al mar.



“Algunos dicen (que fue) como una derrota, pero no es ninguna derrota, ahora tenemos tres (nuevos) elementos, al margen de otros argumentos”, manifestó Morales, en el acto de la suscripción de una alianza estratégica para el desarrollo de Puerto Busch.



Morales dijo que esta alianza permitirá realizar un trabajo conjunto entre el Gobierno y empresarios privados, y estas medidas se asumen “obligadas” por algunas restricciones impuestas por Chile en temas de exportación e importación de productos.



Buscaremos “nosotros abrir nuestros puertos para exportar e importar con soberanía, con dignidad, y no estar sometido a políticas de algunos países vecinos y no estamos lejos de eso; (pero) lamento mucho que la CIJ haya dicho que no puede obligar a Chile a negociar (una salida soberana al mar)”, sostuvo.



El pasado 1 de octubre, la CIJ de La Haya, por 12 votos contra tres, concluyó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico, después de rechazar los argumentos presentados por el Estado Plurinacional en el proceso judicial.



Sin embargo, Morales aseguró que en el proceso, Bolivia logró nuevos argumentos para seguir insistiendo en su objetivo final.



Ahora “tenemos más argumentos, más elementos, para seguir negociando una salida al mar, con soberanía (porque) primero la CIJ dijo que Bolivia se ha creado con más de 400 kilómetros sobre las costas del Océano Pacífico; segundo, dijo que los tratados no han resuelto el enclaustramiento de Bolivia; y tercero, instó a seguir negociando para resolver la demanda de Bolivia”, remarcó.



Por eso –según el Jefe de Estado– el país nunca va a renunciar a su deseo de volver al Océano Pacífico con soberanía porque está con la razón y verdad.