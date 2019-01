Encuesta que vuelve a colocar a Lionel Messi como el mejor del mundo







01/01/2019 - 20:13:45

El diario Marca, de corte favorable al Real Madrid, realizó una encuesta entre sus lectores para definir quién fue el mejor futbolista de 2018. Y la opinión de los aficionados volvió a contradecir el criterio del premio The Best y del Balón de Oro. Al igual que lo que sucedió con la revista británica Four Four Two, el elegido como mejor futbolista que finalizó fue Lionel Messi, quien con Barcelona obtuvo la liga de España y la Copa del Rey, además de haber finalizado el año como el máximo goleador del año que finalizó, con 51 tantos.



Segundo en la nómina quedó Luka Modric, el mediocampista que ganó la Champions League y el Mundial de Clubes, además de haber conducido a croacia hasta la final de la Copa del Mundo de Rusia. El hombre del Real Madrid se había quedado con The Best y el Balón de Oro, pero no pudo con el influjo de la Pulga en el voto de la gente. Tercero aparece el francés Antonie Griezmann, campeón en Rusia 2018 y en la Europa League.



¿Y Cristiano Ronaldo, segundo en los dos galardones más importantes de 2018 y favorito del público madrileño hasta que decidió emigrar a la Juventus? Los votantes le "cobraron" su mudanza a Italia y lo relegaron al cuarto escalón. Quinto terminó el galo Kylian Mbappé, elegido mejor futbolista joven del año.



Los listados de Marca y Four Four Two llegaron para reivindicar a Messi, que en el Balón de Oro (la votación se realiza entre periodistas especializados de todo el mundo) finalizó en la quinta colocación, lo que provocó el enojo de muchos fanáticos del astro rosarino.



Otras curiosidades: Neymar, estrella del PSG y la selección de Brasil, recién surge en el puesto 16. Sergio Agüero aparece en el 19. Otros sudamericanos: Edinson Cavani (28), Paulo Dybala (29), Diego Godín (37), Luis Suárez (44) y Mauro Icardi (45).



EL TOP 20 DE LOS 100 MEJORES JUGADORES DE 2018, SEGÚN MARCA



1 – Lionel Messi

2 – Luka Modric

3 – Antonia Griezmann

4 – Cristiano Ronaldo

5 – Kylian Mbappé

6 – Mohamed Salah

7 – Eden Hazard

8 – Raphael Varane

9 – Harry Kane

10 – Kevin De Bruyne

11 – NGolo Kanté

12 – Thibaut Courtois

13 – Sadio Mané

14 – Hugo Lloris

15 – Iván Rakitic

16 – Neymar

17 – Paul Pogba

18 – Allison Becker

19 – Sergio Agüero

20 – Isco Alarcón