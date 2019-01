Donald Trump y Jair Bolsonaro se mensajean en las redes sociales







01/01/2019 - 19:53:55

Infobae.- El mandatario estadounidense Donald Trump celebró este martes el cambio de mando presidencial en Brasil. "Felicitaciones al presidente Jair Bolsonaro, quien acaba de ofrecer un gran discurso inaugural. ¡Estados Unidos está contigo!", escribió en su cuenta de Twitter.



La respuesta de Bolsonaro a este comentario de Trump no tardó en llegar. Exactamente trece minutos después de esa publicación, el brasileño contestó a través de Twitter y en inglés.



"Estimado señor presidente, realmente aprecio sus palabras de aliento. ¡Juntos, bajo la protección de Dios, traeremos prosperidad y progreso a nuestro pueblo!", señaló Bolsonaro en su primer tuit tras ser investido como jefe de Estado brasileño ante el Congreso.



Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército que ganó las elecciones del pasado octubre con un 55 % de los votos, apuesta en la "comunicación directa" a través de las redes sociales, el principal medio que ha utilizado tanto durante la campaña, como durante el proceso de transición.



En el discurso que pronunció tras jurar el cargo ante el Congreso, Bolsonaro aseguró que su Gobierno pondrá fin a "prácticas nefastas" que condujeron a Brasil a la mayor crisis ética y moral de su historia.



"Esa irresponsabilidad nos condujo a la mayor crisis ética, moral y política de nuestra historia", afirmó el nuevo jefe de Estado de Brasil, que reafirmó su compromiso con el combate a la corrupción.



Pese a que en su discurso de toma de posesión Bolsonaro no mencionó a quién se refería cuando citó las "prácticas nefastas" durante toda la campaña fue un duro crítico del Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por el encarcelado ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y que gobernó Brasil por 13 años.



Lula purga desde abril pasado una condena de 12 años de prisión por corrupción que le fue impuesta en el marco de la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que destapó una gigantesca red que desviaba recursos de la petrolera estatal Petrobras.



El juez que comandó la Operación Lava Jato y que condenó a Lula, Sergio Moro, será el ministro de Justicia y Seguridad de Bolsonaro.



"Hoy comenzamos un trabajo arduo para que Brasil inicie un nuevo capítulo en su historia", aseguró Bolsonaro al comprometerse con el combate a la corrupción en su Gobierno.