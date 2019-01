¿Por qué Ariana Grande rechazó el título que la reina Isabel le ofreció?







01/01/2019 - 17:24:37

Quien.- La cantante estadounidense Ariana Grande ha demostrado una vez más su solidaridad con las víctimas de los ataques terroristas de Manchester en mayo de 2017, justo cuando terminaba su actuación en un concierto masivo en Inglaterra.



Grande, de 25 años de edad , rechazó políticamente ser nombrada "Dama" por el Reino Unido de la Gran Bretaña en los Honores de Año Nuevo, como símbolo de respeto a los dolientes familiares de los fallecidos y heridos en el Manchester Arena durante su participación.





La estrella recibió la invitación al nombramiento tras visitar a las víctimas en el hospital y organizar un concierto y colecta de caridad, sin embargo una fuente cercana a la bella cantante dijo que: "Ariana se siente honrada pero afirma que es muy pronto. Dijo que aún se mantiene en duelo, así como las familias".



"No quiere que se piense que es insensible. El comité le escribió, pero ella, políticamente lo rechazo". El gesto de Ariana Grande ha conmovido a sus millones de seguidores en todo el mundo. Otra fuente afirmó que: "Ella no lo rechazó, sólo explicó que no creía que fuera el momento correcto para aceptarlo".





Charlotte Hodgson, de 38 años de edad y quien vive en Bury -cuya hija Olivia Campbell Hardy, de 15 años, fue asesinada junto con otras 22 personas, durante el concierto- aplaudió la decisión de la cantante. "Es un gesto hermoso. Ella está bien, tal vez es muy pronto. Ella es amorosa y nunca hará nada para lastimarnos".