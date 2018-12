El mundo despide el año viejo y celebra la llegada de 2019







VOA.- El mundo se dispuso el lunes a despedir el 2018 y dar la bienvenida al 2019, con diferentes celebraciones en todos los rincones del mundo, incluyendo un sombrío mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien pidió aprovechar el tiempo en función de temas como el cambio climático.



Guterres calificó el asunto como una amenaza existencial y advirtió que "es el momento de aprovechar nuestra última buena oportunidad". También aludió al incremento de la intolerancia, las divisiones geopolíticas y la desigualdad, lo que provocó que la gente "se cuestione un mundo en el que un puñado de personas tiene la misma riqueza que la mitad de la humanidad".



"Pero también hay motivos para la esperanza", agregó Guterres. "Al comenzar este año nuevo, decidamos enfrentar las amenazas, defender la dignidad humana y construir un futuro mejor juntos".



En cuanto a la celebraciones, el primer país en el mundo en darle la bienvenida al 2019 fue ​Kiribati, en el Pacífico, recibiendo el año discretamente, ya que ha sido una nación que este año ha venido luchando contra el cambio climático.



Según The Associated Press, Kiribati está compuesto de atolones bajos que se extienden a lo largo de la línea del ecuador y cruzan tres husos horarios. Gran parte de la masa del territorio, con 110.000 habitantes, está en riesgo por la elevación de mares, que ha inundado aldeas costeras.



Por su parte, Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda, como es de costumbre, recibió el año nuevo alrededor de la Sky Tower, disfrutando de un espectáculo pirotécnico.



En Australia, los festejos estuvieron acompañados de una tormenta eléctrica con rayos. No obstante, según la policía, más de un millón de personas acudieron al puerto de Sydney para seguir el brillante espectáculo que se hace comúnmente en este lugar.



El espectáculo, dice AP, incluyó más de 100.000 efectos pirotécnicos acompañados por música que culminó a medianoche con ”(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, popularizado por Aretha Franklin, quien falleció en agosto.



En Corea del Sur, los nativos salieron a la capital, Seúl, para celebrar con la tradicional ceremonia de toque de campañas cerca del Ayuntamiento. El famoso cirujano Lee Guk-jong, quien exitosamente operó a un soldado norcoreano que escapó a Corea del Sur en 2017 bajo una lluvia de balas disparadas por sus camaradas estuvo entre las personalidades seleccionadas para hacer sonar la vieja campana Bosingak, a medianoche.



Hacia el norte, el líder Kim Jong Un mantuvo ocupados a los observadores de Corea del Norte en año nuevo, puse según AP, se esperaba que ofreciera su discurso anual, explicando las prioridades del país para 2019.



Aunque en China continental no se celebra el año nuevo como en el resto del mundo -ya que el Año Nuevo lunar chino se festeja en febrero- algunas ciudades hicieron el conteo final y los creyentes asistieron a templos budistas para el toque de campanas y oraciones.



Por su parte, el presidente Xi Jingping dio un mensaje de satisfacción en la noticias, al decir que ser anfitrión de una serie de reuniones multinacionales durante 2018, “hemos puesto al frente las resoluciones de China y expresado la voz de China”.



En Tailandia, las personas acostumbran a acostarse dentro de los ataúdes para rituales funerarios, en el templo Takien en un suburbio de Bangkok, para deshacerse de la mala suerte, puesto que la tradición representa la muerte y el renacimiento. Esto, además, les permite comenzar de manera positivo el año que llega.​



También, disfrutaron de los fuegos artificiales.



En los Emiratos Árabes, los fuegos artificiales fueron el gran espectáculo en el Burj Khalifa de Dubai, el edificio más alto del mundo. En el emirato de Ras al-Khaimah s trató de establecer un nuevo Récord Mundial Guinness con la exhibición de fuegos artificiales más larga en línea recta, alcanzando las 7.35 millas (11.83 kilómetros).



El Papa Francisco, durante su homilía el lunes, lamentó la pobreza, el desplazamiento y la esclavitud. Cuando salió a la Plaza de San Pedro, saludó a los peregrinos y rezó ante la escena de la Natividad, excavada en 720 toneladas de arena compacta. El martes celebrará la misa para marcar el inicio de un nuevo año nuevo.



En Filipinas, la fecha se vio marcada por celebraciones violentas: docenas de personas han resultado heridas antes de la víspera de Año Nuevo, a causa de poderosos petardos. Según el Departamento de Salud, se ha registrado más de 50 lesiones por petardos en los últimos 10 días.



La tradición se deriva de la creencia china de que el ruido aleja el mal y la desgracia. Según AP, el lunes temprano, presuntos militantes musulmanes detonaron remotamente una bomba cerca de la entrada de un centro comercial en Cotabato cuando la gente hacía compras de último momento antes de las celebraciones, matando al menos a dos e hiriendo a casi 30, dijeron las autoridades.



En Francia, en medio de la seguridad por los hechos recientes sobre las protestas a cargo del movimiento “chalecos amarillos”, miles de parisinos y turistas se reunieron en la popular avenida Campos Elíseos.



El presidente Emmanuel Macron ofreció su tradicional discurso de Año Nuevo para establecer las prioridades de 2019.



Antes de la medianoche, en honor a la hermandad, se realizó un espectáculo de luces en el Arco de Triunfo.



Los británicos marcarán el comienzo del nuevo año con las campanas familiares del Big Ben. Aunque el reloj no funciona hace más de un año por temas de conservación, este sonará con la ayuda de un mecanismo eléctrico especialmente construido para alimentar el martillo del reloj, que pesa alrededor de 440 libras.



En Nueva York, los periodistas serán los invitados de honor, en la fiesta de víspera de Año Nuevo, Times Square. Snoop Dogg, Sting y Christina Aguilera darán la bienvenida a 2019 junto a personas de todo el mundo que acudirán a ver el tradicional descenso de la bola de cristal, los fuegos artificiales y la lluvia de confeti. La celebración estará rodeada de fuertes medidas de seguridad.