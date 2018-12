Salud prevé inscribir 5.800.000 personas al Sistema Único de Salud desde el 2 de enero de 2019







31/12/2018 - 18:34:07

La Paz, (ABI).- El representante del ministerio de Salud, Adolfo Zárate, informó el lunes que se prevé inscribir a 5.800.000 personas al Sistema Único de Salud, (SUS), desde el 2 de enero de 2019 en todo el territorio nacional.



"Se van a inscribir todas las personas que no cuenten con seguro de salud, vale decir que son 5.800.000 personas que van a beneficiarse de este sistema de salud", dijo en conferencia de prensa.



Zárate explicó que se inscribirá a todas las personas que no cuenten con un seguro de salud en las edades comprendidas entre mayores de cinco y menos de 60 años y ese trabajo se extenderá hasta el 28 de enero de manera inicial.



El funcionario de salud, remarcó que oficialmente arrancará el 1 de marzo todas las prestaciones, y precisó que para que no exista "colapso" en hospitales de tercer nivel, se explicará a los nuevos asegurados que primero deben acudir ante cualquier necesidad de atención al hospital de primer nivel de su zona o de segundo dependiendo la urgencia.



"Hemos previsto un trabajo muy intenso en los últimos meses, vamos a fortalecer la capacidad de respuesta del hospital en la parte de infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos, además se les va a dotar de mayor de recurso humano para que puedan atender", señaló.



Asimismo, anunció que hay diferentes prestaciones que se va a dar, por ejemplo, una apendicitis si esta persona tiene 10 años, va a ser gratuita, una fractura igual.