Rafael Quispe: Candidatos de la oposición hacen política en modo cama







31/12/2018 - 18:25:40

La Paz, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, dijo el lunes que algunos candidatos de la oposición hacen política en "modo cama" ante una escasa respuesta ciudadana a sus convocatorias para movilizarse en contra de la repostulación del presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Les digo a los postulantes Carlos Mesa, (Félix) Patzi, están en modo cama, son los que hacen política a través de las redes sociales. ¿Alguna vez has visto a Mesa haciendo marchas, huelgas, vigilia?", dijo a los periodistas.



En las elecciones generales de 2019, el mandatario indígena se enfrentará a Mesa, Patzi y otros candidatos de la oposición como Jaime Paz Zamora, Víctor Hugo Cárdenas y Óscar Ortiz, quienes, según el criterio de Quispe, no cuentan con el respaldo de los sectores populares.



"No tienen agallas de marchar y hacer las cosas, nada se puede hablar con ellos", manifestó el legislador opositor de origen aymara.



Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, afirmó que la oposición non tiene la fortaleza social para enfrentar a Morales en las próximas elecciones.



"Las últimas movilizaciones de la oposición y los cívicos han sido un fracaso y se ha desmoronado y eso es el reflejo de lo que pasará el año venidero", dijo.