Gobierno firma alianza con empresarios para desarrollo de Puerto Bush







31/12/2018 - 15:04:09

Puerto Suárez, (ABI).-El Gobierno nacional firmó el lunes una alianza estratégica con empresarios privados para el desarrollo y construcción de la terminal de Puerto Busch, ubicada en la provincia German Busch, a orillas del Río Paraguay a más de 500 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en el marco de un acto que contó con la presencia del presidente Evo Morales.



"Este acuerdo de Alianza Estratégica para el desarrollo de Puerto Bush, va a ser otra forma de trabajar conjuntamente para bien de todos los bolivianos y bolivianas, nos obliga a algunas restricciones con puertos de Chile y exportar con soberanía y dignidad y no estar sometidos a políticos de otros países vecinos", dijo el Mandatario.



Según datos oficiales, ese acuerdo establece obligaciones mutuas entre el Estado y empresarios con una inversión inicial de 450 millones de dólares del sector privado y el compromiso del sector público de concretar la infraestructura caminera, ferroviaria y la provisión de servicios básicos para el desarrollo de ese complejo comercial.



Morales dijo que es una obligación de los sectores público y privado aprovechar la salida por el Canal Tamengo y el acceso a la hidrovía Paraguay Paraná porque derivará en acciones de carácter geopolítico y geoeconómico del país.



Resaltó el trabajo conjunto realizado entre los ministros del área económica y empresarios, quienes -dijo- no solo plantean reivindicaciones, sino inversiones para el desarrollo de sus sectores y de todos los bolivianos.



"Estamos dando un paso importante de trabajo de ministerios, empresarios y dirigentes, no es sencillo planificar, pero estamos seguros que esto va a continuar porque siento que Bolivia tiene mucha esperanza (...), este acuerdo es parte de esos grandes sueños", subrayó Morales.



El Presidente dijo que el Estado garantiza el cumplimiento de los compromisos de inversión que se concretará con la consolidación de los corredores bioceánicos, caminero y ferroviario, que tendrán a Puerto Busch como eje articulador.



Agregó que el Gobierno nacional se compromete a garantizar el financiamiento del estudio final del proyecto de la infraestructura portuaria, la construcción de acceso carretero, pluvial y ferroviario, establece la norma para acuerdos nacionales e internacionales, además de conformar un consorcio empresarial con el sector privado, con poder de decisión para la construcción y la administración.



Por su parte, el sector empresarial se comprometió a gestionar la operación de las navieras para el desarrollo de ese puerto, definir la modalidad de sociedad pública, privada o mixta, bajo la fiscalización del Estado, que asegure la sostenibilidad del puerto y definir acuerdos con operadores de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.