Patzi recuerda que el Gobierno trabó proyecto de nuevo Hospital de Clínicas







31/12/2018 - 12:49:59

Erbol.- Después de que el vicepresidente Álvaro García Linera lo criticó por la gestión en el tema de salud, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, recordó que fue el Gobierno central que trabó el proyecto de construcción del nuevo Hospital de Clínicas.



García Linera manifestó que si la Gobernación de La Paz es incompetente para mejorar la en salud, debería entregar la administración del Hospital de Clínicas al Gobierno central y así, en un mes, ya no habrá pacientes atendidos en los pasillos.



Patzi recordó que ya tenía un proyecto para construir la nueva infraestructura del Hospital de Clínicas por fases y que esa obra ya debería estar en construcción, sin embargo, el Viceministerio de Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Planificación, rechazó dar la autorización financiera.



“Cuando hemos llevado eso al Viceministerio de Inversión Pública para su inscripción ya no han querido, nos ha perjudicado”, afirmó el Gobernador.



En 2017, Patzi solicitó al Viceministerio de Inversión Pública que se inscriba proyecto del nuevo Hospital en el Sistema de Información de Inversiones (SISIN) con el compromiso de que desembolsaría los recursos respectivos, pero la entidad gubernamental se lo rechazó bajo el argumento que la Gobernación no tenía el dinero suficiente para garantizar la obra.



El Gobernador expresó su frustración porque considera que el nuevo Hospital de Clínicas es el único proyecto que le faltaría concretar, pero destacó que en el tema de salud avanzó con la adquisición del acelerador lineal, que se pondrá en funcionamiento en los siguientes meses.



Centralizar sería un “retroceso”



El gobernador Patzi dijo que volver a centralizar la administración de hospitales de tercer nivel sería un retroceso.



Explicó que con la Ley de Participación Popular se había avanzado bastante pasando los centros de tercer nivel a las prefecturas, pero volver a centralizar esta administración sería retroceder casi 30 años.



Dijo además que la centralización tampoco implica una solución estructural, sino se requiere de inversión, infraestructura, equipos, recursos humanos especializados.



“No es una solución de un día ni de un año. Invirtiendo, trabajando muy sistemáticamente, planificando, tranquilamente podríamos hablando con a 10 años sinceramente”, estimó.



No obstante, señaló que si el MAS tiene la intención de tomar la administración de los hospitales de tercer nivel, lo hará porque tiene la mayoría necesaria para cambiar la ley.