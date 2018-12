Evo cuestiona que dirigentes pierdan el tiempo haciendo juntuchas para disputarse cargos







31/12/2018 - 12:38:49

Página Siete.- El presidente Evo Morales cuestionó este lunes a las dirigencias de las organizaciones sociales afines al partido de Gobierno de perder el tiempo en disputas en los ampliados y congresos para elegir a sus representantes y para esto recurrir a “roscas” y “juntuchas”.



“A veces me molesta, más se pierde el tiempo peleándose quién va ser dirigente, (conformando) juntucha, algunas provincias (hacen) alianzas, acuerdos, rosquitas, no me gusta eso, claro tenemos que elegir al mejor dirigente, no distribuirnos por zonas (los cargos)”, manifestó Morales en un acto realizado en Cochabamba.



Morales remarcó que el dirigente debe ser el mejor compañero o la mejor compañera sin importar de qué municipio es, y no realizar la elección bajo alianzas. “Las asambleas departamentales a mí me hacen renegar, haciéndose ‘juntuchitas’, marginándose”, reiteró.



El Jefe de Estado dijo que, así como pierden el tiempo al elegir dirigentes, que también las organizaciones sociales destinen horas para “debatir sobre programas sociales para seguir reduciendo la pobreza, proyectos productivos para el pueblo y para el Estado”.



“Nuestros congresos, nuestros ampliados no solo deben ser para debatir quién va ser el dirigente, quién va ser de la Única, de Bartolinas, a veces más perdemos tiempo peleándonos para ser dirigente”, reiteró.