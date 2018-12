Evangélicos le aclaran a Evo que no harán política





31/12/2018 - 07:56:04

El País.- Santiago Mamani Montes, presidente de Asociación Cristiana Evangélica de Tarija (ACET), hizo conocer todos los detalles de la última reunión sostenida entre los representantes de este sector con el presidente Evo Morales, en un contexto en el que la repostulación para las elecciones presidenciales del 2019 ha generado pronunciamientos y posiciones encontradas.



El encuentro que contó con la participación de los representantes de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEB) fue propicio para aclarar ciertos puntos con el Presidente y avanzar en la consolidación de la Ley de Libertad Religiosa y Creencias Espirituales. Para ello asistieron el 24 de diciembre el Ministro de la Presidencia, el Canciller del Estado y los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados.



En su arribo a Tarija, Mamani destacó la invitación recibida por el Gobierno e informó que como nunca se ha visto una amplitud y predisposición al diálogo de parte de Morales, tomando en cuenta que en pasadas oportunidades esas reuniones se daban de forma acelerada y no se tenía el tiempo suficiente para exponer las ponencias y retroalimentar el debate.



Si bien el Estado Plurinacional de Bolivia garantiza la plena libertad de religión y credos en la Constitución Política del Estado (artículos 4 y 21) era necesario para el sector que el proyecto de Ley de Libertad Religiosa además permita optimizar los tiempos y procedimientos para la otorgación de personerías jurídicas que estará sujeta a una reglamentación.



El Presidente se comprometió a abrir el debate sobre esta temática. Asimismo, según el informe de Mamani, se le aclaró de manera contundente que la Iglesia Evangélica y sus instituciones no promueven ni promoverán política partidaria, guardando su independencia en estos asuntos, toda vez que las posiciones político-partidarias son personales y propias de cada miembro de la iglesia, y puede haber diferencias al respecto.



Tomando en cuenta que el proyecto de ley en cuestión se ha iniciado hace más de cinco años, y ya ha pasado las instancias previas, como la invitación pública a las organizaciones, reuniones de coordinación, el de trabajo técnico de mesas, consenso con los sectores interesados, revisión en seis Ministerios del Estado correspondientes y texto final, las autoridades presentes se comprometieron a su promulgación la primera quincena de febrero del 2019.



Entro otros de los acuerdos logrados está que se va a coordinar con las instancias correspondientes para llevar adelante proyectos y programas de acción social que aporten al país a través de los principios y valores que preserva la Iglesia evangélica.