Aramayo: La persecución no quebró mi entereza





31/12/2018 - 07:54:57

Página Siete.- Marco Antonio Aramayo, exdirector del liquidado Fondo Indígena, quien enfrenta 256 procesos a pesar de haber alertado irregularidades en esa entidad, en un mensaje de Año Nuevo, desde el penal de San Pedro, dijo que ni la persecución despiadada ni el terror ni la soledad han logrado quebrar su entereza moral.



En abril de 2015, Aramayo fue enviado con detención a la cárcel por el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena, el año 2017 fue condenado a cinco años de cárcel. Es de los pocos que no se benefició de la detención domiciliaria a diferencia de la exdirectora y exministra Nemesia Achacollo, quien en el Directorio autorizaba los proyectos.



Desde su encierro, que considera una injusticia, Aramayo, dice que este 2018 ha vuelto a gambetearle a la vida, porque fue un tiempo en el que tuvo que superar sufrimientos, miedos, traiciones, decepciones, depresiones, furias, persecución despiadada, terror, infamias, aislamiento y soledad.



“Y ni siquiera eso quebró mi entereza moral. Y ahora, 365 días después, puedo decir que por sobre todo, el año 2018 fue un año maravilloso, porque comprobé que Dios existe con sus misterios y milagros; siempre envió a sus ángeles para que me protejan, es que solamente así puede suceder lo increíble”, dice en un mensaje que escribió en el Facebook a pocas horas de terminar este año.



Aramayo en su defensa, tras ser detenido en 2015, reveló que había advertido al Directorio del extinto Fondo Indígena de las irregularidades y de los manejos en esa institución.