Colegios buscarán aumento en pensiones para doble aguinaldo







31/12/2018 - 07:51:19

Opinión.- Las inscripciones escolares para la gestión 2019 empezarán el 14 de enero, pero los representantes de la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) buscarán antes la aprobación de un aumento significativo en la pensiones para preveer el pago de un doble aguinaldo al final de la próxima gestión.



El representante de Andecop en Cochabamba, Genaro Durán, dijo que este 2018 no les permitieron efectuar esa previsión y ahora enfrentan problemas económicos que no pueden repetirse.



Explicó que hasta el momento no han podido cubrir el pago del segundo aguinaldo de 2018 impuesto por el Gobierno, y recordó que los único ingresos con los que cuentas las unidades educativas privadas son los aportes de los padres de familia a través del pago de las pensiones.



“Este año, pese a que pedimos que tomen en cuenta el segundo aguinaldo, no lo hicieron. Nos calcularon los 12 sueldos que hay que pagar en el año a un profesor y el finiquito. Entonces, cuando impusieron el segundo aguinaldo, nos vimos en conflictos, porque no hay presupuesto para ello”.



Según Durán, en muy pocos colegios los padres de familia revisaron los estados financieros y efectuaron un aporte voluntario extra, pero, de ninguna manera alcanza para cubrir la planilla de otro salario.



“Otros establecimientos están tramitando préstamos bancarios que implican que hay que preveer pagar esa deuda durante los próximos meses, pero, en general, aún no se ha pagado este nuevo salario. Hemos enviado notas, y la respuesta es que la ley se cumple y punto. Pero, no nos dicen cómo, si no tenemos recursos”, protestó.



Ya hubo una reunión para la elaboración del calendario escolar, para fijar el 14 de enero como inicio de las inscripciones y el 4 de febrero para las clases. El 2 de enero deben reunirse con autoridades de la Dirección Departamental de Educación y el 4 y 5 de enero con las nacionales, para tratar el incremento en las pensiones escolares.



“El 2019 será un año electoral. Seguramente volverán a imponernos un doble aguinaldo y ya no podemos seguir con préstamos. Queremos que en la reunión de 4 y 5 de enero se prevea ese pago extra. Una fábrica puede aumentar 20 centavos en su producto y logra reunir una planilla extra. Nosotros no. El 90 por ciento de los ingresos está destinado a cubrir salarios y el 10 por ciento restante a gastos de mantenimiento”, dijo.



El representante de Andecop acotó que, actualmente, los sueldos de los profesores de colegios particulares son inferiores a los de sus colegas de las unidades educativas fiscales. “Antes era al revés. Se ha tenido que hacer muchos recortes, pero ya no se puede hacer más”, asegura.



En Cochabamba existen 100 colegios particulares, de los cuales, solamente 48 están afiliados a Andecop. “Estos 48 cumplimos con todas las normativas en vigencia, los demás no sé cómo estarán funcionando, pero con seguridad también tienen problemas económicos serios, a raíz del pago de un aguinaldo que no estaba previsto”.