SUS con poco presupuesto mostrará fragmentación







31/12/2018 - 07:46:57

Los Tiempos.- El vicepresidente Álvaro García Linera asegura que si el Gobierno se haría cargo de los hospitales de tercer nivel no habrá más pacientes en los pasillos en un mes.



Ante esta declaración de García Linera, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, respondió que el Gobierno central está en su derecho de administrar los hospitales de tercer nivel, siempre y cuando modifique la Ley Marco de Autonomías que actualmente da esa tuición a los Gobiernos Autónomos Departamentales.



En tanto, la dirigencia médica anticipa que el Sistema Único de Salud (SUS) mostrará que la atención está fragmentada y que pretende usarse para recuperar electores para la cuarta repostulación de Evo Morales.



Ante las observaciones a la falta de condiciones para implementar el SUS, el Vicepresidente se refirió a las inversiones en salud durante un recuento de los 10 logros económicos del Gobierno en 2018. Detalló que se cuenta con 49 hospitales y que se invierte el 4,4 por ciento del Producto Interno Bruto.



Explicó que el presupuesto en salud se ha multiplicado nueve veces desde el 2005, cuando sólo se invertían 180 millones de dólares contra los 1.559 millones de ahora. En tanto, para aplicar el SUS se prevé emplear a 8.000 médicos.



García Linera pidió a los médicos que se oponen al SUS que les dejen dar el “primer paso”, para posteriormente invertir adecuadamente para atender a los 5 millones de personas que no tienen un seguro universal gratuito.



En respuesta, el secretario general del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) de Cochabamba, Carlos Nava, recalcó que el seguro “es un Caballo de Troya” que se usará con fines electorales.



Declaró que el SUS, que arranca el 2 de enero, mantendrá la fragmentación del sistema. Por un lado, está la atención privada a la que acceden las personas con recursos, incluidos los mandatarios. Luego, la seguridad social en la que están los trabajadores y finalmente el sector público, que “vive con las limosnas que le da el Estado y que no hizo nada en 13 años”.



Según el Vicepresidente, lo importante es comenzar con esos 8.000 médicos, con cuatro hospitales de cuarto nivel y 12 de tercero”.







DATOS



Demanda de atención sobrepasa capacidad. La demanda de atención supera la capacidad de los hospitales Viedma, Sur, Cochabamba y Salomón.



No hay oncológico de cuarto nivel. Pese a los anuncios, Cochabamba aún no cuenta con un hospital oncológico de cuarto nivel, previsto en Tolata.



Advierten con un paro de 48 horas el jueves. Los médicos amenazan con un paro de 48 horas el jueves, si el Ministerio de Salud no atiende sus demandas de ítems, el SUS y otras.







SE NECESITAN $US 2 MIL MILLONES; SÓLO HAY 200



REDACCIÓN CENTRAL



Aunque el Gobierno anunció que el SUS comenzará cubriendo “lo básico” con 1.200 prestaciones y 257 productos en los hospitales de primer y segundo nivel, el dirigente del Sirmes manifestó que el presupuesto de 200 millones será insuficiente.



Nava dijo: “Según nuestros cálculos para atender a 6 millones de habitantes, que no tienen acceso a servicios de salud, se necesitan 2 mil millones de dólares”. Siguió: “El Gobierno sólo busca recuperar espacios perdidos en la repostulación de Evo Morales”. Sin embargo, el Vicepresidente dijo “es una locura lo que pasa con algunos dirigentes acá en Bolivia, egoístas, que seguramente deben tener sus clínicas privadas donde ganan dinero”. Dijo: “ Si falta dinero, infraestructura, más médicos, el Gobierno cubrirá esas necesidades con el fin de beneficiar a más del 55% de los bolivianos que no tienen atención”.