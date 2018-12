Informe del IDIF sobre violación desata polémica







31/12/2018 - 07:45:35

El Día.- El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) descartó este fin de semana, mediante un informe que los cinco jóvenes detenidos preventivamente en el penal de Palmasola hayan violado a su compañera en el interior de un motel el pasado 14 de diciembre.



En respuesta, el abogado de la víctima, Luis Andrés Ritter en su cuenta de Facebook, alega que el delito se cometió y que el informe del IDIF no puede determinar de ninguna manera si existió o no violación.



Descartan la violación. El documento descarta por completo la violación de los implicados que actualmente guardan detención preventiva en el penal de Palmasola y uno en el Hogar Fortaleza.



De acuerdo al informe psicológico practicado a la víctima, indicó recordar que consumió droga y empezó a alucinar y perdió el conocimiento provocándose las lesiones que en lo posterior la hicieron convulsionar.



Tuvo sexo antes del hecho. Según la fuente, la muchacha mantuvo supuestamente relaciones sexuales antes del hecho descartando la violación que salpicó a cinco adolescentes y generó críticas y rechazo en las redes sociales contra los hoy aprehendidos.



El delito se cometió dice abogado de la víctima. Luis Andrés Ritter, abogado de la víctima, en su cuenta de Facebook, alega que el delito se cometió y que el informe del IDIF no puede determinar de ninguna manera si existió o no violación.



Ritter comunicó que no fue notificado con el informe oficial y que si fuera cierto su resultado el delito no podría descartarse, porque aún faltan otras pericias que realizar. “No hemos sido notificados con ningún informe del IDIF, llama la atención cómo otras partes del proceso tuvieron acceso al mismo, de ser cierto. El informe del IDIF de ninguna manera puede descartar el delito investigado, pues no le corresponde afirmar o negar un hecho, ya que faltan pericias”, señaló.



Las interrogantes del abogado defensor



1. Por qué se devolvió el vehículo una semana después.

2. Por qué sale el informe antes de acceder al contenido de los celulares ya autorizado por el juez.

3. Por qué se suspendió la reconstrucción de los hechos.

4. Por qué no se realiza a la fecha el desprecintado del vehículo para ver la botella de agua con droga líquida.

5. Por qué los imputados se negaron a ir a la reconstrucción de los hechos.