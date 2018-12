Fabol asegura que Cano podrá jugar en Bolívar sin problemas







31/12/2018 - 07:36:37

Los tiempos.- El secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, aseguró que el jugador Erick Cano, al no tener contrato que lo vincule con Aurora, puede firmar con cualquier otra institución, situación que deja prácticamente abierta la posibilidad de que el joven volante pueda actuar sin problemas con Bolívar.



Mientras, Aurora insiste en que el futbolista es “intransferible y que ninguna otra institución, incluso Bolívar, iniciaron negociación alguna para tratar de fichar a su jugador.



“Si el jugador no tenía contrato con Aurora, puede firmar con el club que quiera, no tiene ningún impedimento. La Federación (Boliviana de Fútbol) debería terminar de normar este tema de que funcione a cabalidad la Comisión de Formación del Futbolista. Este es un tema entre club y club, pero que no impide fichar al jugador al no tener contrato. Esto se da tanto en la División Profesional como en las asociaciones”, indicó Paniagua.



El sábado, Marcelo Claure, presidente de Baisa, anunció en su cuenta oficial de Twitter la contratación de nueve jugadores, entre ellos Erick Cano.



Ante esta situación, el directorio popular emitió un comunicado en el que aseguró que el futbolista seguirá en el club y que nadie se acercó a negociar por su traspaso.



No obstante, los representantes del jugador, la Agencia Talento Deportivo, corroboró que Cano no posee contrato, situación que debilita el argumento de Aurora.



“Si no tiene contrato, el derecho federativo y económico es del jugador y no del club. Si Bolívar lo contrató, es ahora el que tiene sus derechos hasta cuando termine su contrato”, acotó el secretario general de Fabol.



Sobre el tema del pago de derechos de formación, Paniagua explicó que Aurora puede recibir un pago de parte de Bolívar, considerando que el futbolista se inició y dio el salto al profesionalismo en Aurora. Pero, este tema debe solucionarse vía FBF.



Aurora mantiene su postura y en un segundo comunicado emitido el fin de semana establece que: “Cuando se trata de un jugador de asociación-menor, sólo puede ser transferido por medio del denominado Certificado de Transferencias”, insistiendo que el fichaje de Cano por Bolívar es nulo de pleno derecho.







HUAYHUATA AMPLÍA SU CONTRATO



El lateral derecho Iván Huayhuata amplió ayer su contrato con Aurora por una temporada, dando así certidumbre al DT Marcos Ferrufino y la afición popular.



Huayhuata es uno de los pilares fundamentales del Equipo del Pueblo, siendo que incluso el jugador llegó a ser campeón nacional del torneo Clausura 2008, el último éxito celeste en el profesionalismo.



En cuanto a refuerzos, sólo se tiene asegurado al delantero paceño Adriel Fernández, quien firmó el sábado su contrato por dos años.