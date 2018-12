Tiene 48% del mercado: Estatal Entel mueve Bs 5.200 millones año







31/12/2018

El Día.- En un contexto la rentabilidad de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A), mantiene un margen de crecimiento de 76%, este año ha alcanzado un nivel de movimiento económico en ventas promedio de Bs 5.200 millones al año, lo que en dólares americanos equivale a cerca de $us 750 millones.



Si bien, según Óscar Coca, gerente general de la empresa estatal, las utilidades este año se van a mantener a la par de lo que fue el 2017, dado que se han rebajado tarifas en distintos servicios, pero los niveles de ventas se mantendrán en ese margen de 5.200 millones de bolivianos al año.



"Eso muestra la fortaleza de la empresa, además financieramente Entel tiene la calificación internacional de Moodys de Triple A, dado que las utilidades siguen siendo buenas, dado que tenemos casi la mitad de los clientes en el mercado móvil en el país", explicó Coca.



Otros indicadores financieros. Coca, en contacto con El Día, reveló que Entel es una empresa consolidada, tanto así que no se puede dudar si genera ingresos, sino “cuánto de ganancia” deja cada año.

El ejecutivo mencionó como ejemplo del buen momento financiero que pasa la empresa, la rentabilidad de las acciones. Actualmente una acción nominal de Entel, perteneciente a los 2.600 accionistas, entre ellos Entel, cuesta Bs 100. En ese contexto, dicha acción ha alcanzado una cotización en bolsa de Bs 620.



"Eso quiere decir que la gente confía en Entel, dado que una acción que cuesta 100 bolivianos y se vende en 600 bolivianos, como sucedió hace poco, cuando se cotizó en un mercado secundario. Eso significa que nuestras acciones son totalmente confiables", argumentó.



Los 2.600 accionistas por su inversión al término del año reciben una rentabilidad óptima. El 2017 registró un crecimiento del 76%. "Lo interesante de todo esto es que alguien que tiene 100 bolivianos de inversión por una acción, al término del año recibe una rentabilidad del 32%, debido a que la otra mitad del 76% de la rentabilidad va para la reinversión en Entel", informó Coca.



En ese ámbito, Coca dejó al descubierto que la empresa no es del todo estatal, dado que hay al menos 2.600 accionistas (particulares y privados) que participan directamente de la distribución del 50% de la rentabilidad que genera.



"Obviamente, una parte es privada y otra parte es del Estado. En este momento no es fácil conseguir acciones, porque son muy rentables y seguras, dada la solidez financiera, tecnológica alcanzados hasta ahora", remarcó la autoridad.



Mejoras tecnológicas. Para la máxima autoridad de la empresa estatal, Entel, sobre todo en estos últimos cinco años ha crecido tanto financiera e institucionalmente de manera significativa en la mejora de servicios, cobertura en el territorio nacional y la calidad de las telecomunicaciones.



Según la información proporcionada por el ejecutivo, en banda ancha, en los últimos cinco años, Bolivia alcanzó una capacidad de transporte por 56 veces, además de tener la mejor tecnología de fibra óptica, con grandes velocidades cuyo máximo ha llegado a 160 megabits por segundo. Desde ya, informó que se dejó atrás, la venta de velocidad de 2,0 megabits por segundo.



“La fibra óptica que tenemos instalada es lo que poseen otros países, ahora todo depende de la demanda del cliente. Entonces el promedio ya no es tanto lo que ofrecemos sino lo que los clientes demanda y podemos proveer desde 4,0 megas hasta pasar más de 100 megabits por segundo”, aseguró Coca.



La red de transporte de datos a través de fibra óptica ha superando los 16.000 kilómetros a diferencia de los 3.000 kilómetros existentes hasta antes del 2008, cuando era administrada por transnacional italiana (Euro- telecom International-ETI)” Telecom.



La extensión de dicha tecnología ha logrado alcanzar a casi los 339 municipios del país. “Nos faltan alrededor de 70 capitales de municipios, esperamos alcanzar a la cobertura total el 2019”, precisó.



Más velocidad y mejores precios solo en las urbes



Contrastes. Coca aseguró que la calidad del servicio de internet, a diferencia de hace cinco años atrás ha mejorado notoriamente tanto en velocidad y precios. Sin embargo, admitió que en poblaciones fronterizas como Riberalta y Guayaramerín, los precios por mega siguen sobre $us 100, cuando en ese rango en las principales capitales de departamento solo cuesta $us 10. “Imagínese si para abastecer a cuatro países necesitan ocho pelos; en Bolivia la red de fibra óptica tiene 24 pelos. Por lo tanto, tenemos una capacidad casi ilimitada y por consiguiente nosotros podemos atender lo que el cliente quiera.