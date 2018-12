Huayhuata se queda en Aurora por un año más







31/12/2018 - 07:34:14

Opinión.- Aurora aseguró en sus filas a uno de sus jugadores más destacados de 2018. El defensor y capitán Iván Huayhuata renovó ayer su vinculación con el Equipo del Pueblo, de cara a la temporada 2019.



La consigna de la dirigencia es mantener a la columna vertebral para buscar un boleto a una copa internacional en la siguiente gestión. Ante ello, ayer llegó a un acuerdo con el futbolista cochabambino y seguirá como referente del club.



Huayhuata es el primer jugador de Aurora que renueva con el elenco. Se conoce que solamente de palabra se aseguró la continuidad del portero Agustín Cousillas; de los defensores José Fleitas, Ronny Jiménez y José Luis Reyes; con el volante Mario Parrado y con el ariete César Lamanna.



Aún permanecen las negociaciones con el valluno Amílcar Sánchez, quien sostuvo en su momento su intención de quedarse, pero lo económico sería una trabas.



Asimismo, no se sabe la permanencia o no del delantero Vladimir Castellón, quien entró en los planes del elenco de Guabirá, para la siguiente temporada (Liga y Copa).



Sobre las nuevas incorporaciones, la del centrocampista paceño Adriel Fernández es la única, pues hasta el momento no se ha cerrado con el 10 brasileño y los delanteros.



Asimismo, la “novela” en el caso Erick Cano aún continúa, pues después de que la Bolívar anunciara el fichaje del futbolista y el club indicara que el valluno es intransferible, la agencia Talento comunicó que es oficial la salida, pues es un jugador libre.



Seguramente, en los próximos días, el elenco de la laguna Alalay realizará algún pronunciamiento.



EL LÍDER trató de comunicarse con el futbolista, pero no tuvo éxito. Cano formará parte de la Selección boliviana Sub 20 que participará en el Sudamericano de Chile 2019.



La dirigencia de Aurora espera cerrar las renovaciones hasta el miércoles como máximo, pues en unos días debe realizarse la revisión médica a los jugadores del primer plantel (5 de enero) para iniciar la pretemporada, el 7 del siguiente mes.