Machado y Arancibia llegan a un acuerdo con Wilstermann







31/12/2018 - 07:32:37

Opinión.- El volante cochabambino Cristhian Machado llegó a un acuerdo con la dirigencia de Wilstermann y firmará su contrato con la entidad la próxima semana.



“Estamos en un 90 por ciento en Wilstermann. Solo faltan algunos detalles y podamos luchar un puesto en el equipo titular”, declaró el futbolista, quien regresará a la entidad roja luego de seis meses.



El volante negoció su retornó con la institución durante dos semanas. Su solicitud fue ganar el mismo sueldo antes de irse a Estados Unidos, pero la dirigencia le ofreció un monto menor.



Las diferencias evitaron un consenso rápido para que Machado volviera a vestir la camiseta de Wilstermann.



“Estoy con ganas de jugar la Copa Libertadores. El sueño de todo futbolista es enfrentar a rivales como Boca Juniors (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil) y Deportes Tolima (Colombia). Es mejor si haces goles, como sucedió en 2017 frente a Palmeiras (Brasil) y River Plate (Argentina)”, dijo Machado.



El futbolista estuvo seis meses en New England Revolution de la MLS y aprovechó ese tiempo para solucionar temas pendientes de su residencia y el nacimiento de su hijo.



“Cuando me fui me comprometí a retornar a Wilstermann y eso es lo que hicimos ahora”, culminó Machadito.



En ese mismo camino también está el portero Alex Arancibia, quien ampliará su vínculo con la entidad valluna por una temporada más.



El arquero dejó un sabor a poco con sus dos últimas actuaciones en el torneo Clausura, cuando el Aviador cayó ante Sport Boys (2-1), en Santa Cruz, y empató contra Nacional Potosí (2-2), en el estadio Félix Capriles.



Arancibia seguirá en el Hércules como el segundo portero, porque el primero es el paraguayo Arnaldo Giménez, quien retornará a Cochabamba el 3 de enero para la revisión médica, previamente a la pretemporada de preparación física.



THOMAZ SANTOS Luego de conocer que el volante brasileño naturalizado boliviano Thomaz Santos fichara por Bolívar, la dirigencia de Wilstermann informó que tiene un documentó firmado por él para jugar solo en el Rojo, en caso de retorno al país.



“Nosotros haremos prevalecer el documento que tenemos con Thomaz. Caso contrario, el club interesado en el futbolista deberá pagar la 80 mil dólares”, declaró Ronald Rodríguez, presidente de la Comisión Técnica de Wilster.



El directivo aseguró que acudirán a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para hacer cumplir el acuerdo de ambas partes.



Rodríguez también explicó que el DT Miguel Ángel Portugal llegará a Cochabamba el 2 de enero para comenzar el 3 con el trabajo previo a la pretemporada.



Los brasileños Alex Da Silva y Lucas Gaúcho están en la Llajta y esperan el inicio de las prácticas.