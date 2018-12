García Linera confía en la Pachamama para hallar gas







31/12/2018 - 07:31:30

Página Siete.- “El pueblo no debe preocuparse hay gas, va a haber muchísimo más gas si la Pachamama nos sonríe en enero”, sentenció ayer el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera al expresar su confianza de encontrar nuevas reservas de hidrocarburos en 2019.



En una extensa entrevista con la red Patria Nueva el dignatario de Estado, destacó que por primera vez en el país se está perforando a 7.800 metros o 7,8 kilómetros de profundidad y si los resultados son positivos el panorama gasífero a nivel continental variará.



“Hoy Bolivia bate récord. Se ha perforado a 7.800 metros, es decir 7,8 kilómetros, aún no conocemos los resultados, pero si la Pachamama es generosa con Bolivia, esto es una revolución. Aún no los sabemos, están estudiando las arenas”, destacó.



Según la autoridad solo dos países en el mundo han perforado a 8.000 metros y si los resultados son positivos significa que en Bolivia existe una tercera franja de reservas de gas que reactivarán incluso los campos que ya estaban en declinación. “Esperemos que en las siguientes semanas los técnicos informen, el simple hecho de que se animen a perforar casi 8 kilómetros es una buena cosa y yo estoy seguro que la Pachamama nos va a sonreir en 2019”, remarcó.



En julio de 2017 se iniciaron las actividades de perforación en el pozo exploratorio del megacampo Boyuy, ubicado en el Área del Bloque Caipipendi (Margarita Sur) de la provincia O’Connor de Tarija, donde se calcula un potencial de unos tres trillones de pies cúbicos día (TCF) de gas.



La petrolera española Repsol que está involucrada en la actividad, informó en octubre de este año que la intervención en el pozo Boyuy X2, había alcanzado entonces 7.485 metros de profundidad. La inversión hasta ese momento, superaba los 100 millones de dólares.



Reservas



Las reservas probadas de gas natural en Bolivia alcanzan los 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF), los que al ritmo actual de consumo y producción alcanzan para 14,7 años, reveló en su informe la empresa canadiense Sproule en octubre.



García Linera destacó que esta riqueza tiene un valor de 70.000 millones de dólares, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 15.000 millones de dólares.



Garantizó que se trabaja en la apertura de nuevos mercados para el gas. “Si Brasil en el futuro compra 15 millones de metros cúbicos de gas día (MMmcd) en lugar de 25 MMmcd, el restante lo vendemos a otros mercados, negociamos ser socios de termoeléctricas, expandir redes de gas a Perú, úrea a Paraguay”, dijo.



No habrá alza de precios de servicios



Precios El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que mientras el Gobierno siga en el poder, no se subirán los precios del gas, de la gasolina, del agua y de los servicios básicos, como ocurre en la actualidad en Argentina.



Gasolinazo El 26 de diciembre de 2010 mediante Decreto Supremo 748 firmado por García Linera y el gabinete, el Gobierno aprobó el incremento del precio de la gasolina especial de Bs 3,74 a 6,47, la gasolina premium de Bs 4,79 a 7,51 y el diésel de Bs 3,72 a 6,80. Una ajuste de precios de entre el 57% y el 82% .



Retiro El presidente Evo Morales días después dejó sin efecto la medida, pero negó que el alza de carburantes fuera un “error” y añadió entonces que “tarde o temprano” tendrá que retomar la medida.



Utilidades de sector privado superarán Bs 30 mil millones



El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró que las utilidades del sector privado este año superarán los 30.000 millones de bolivianos, por lo que deben redistribuir su riqueza con salarios dignos y con el segundo aguinaldo.



“Hasta noviembre están con una ganancia de 29.300 millones de bolivianos. Doy mi cabeza que llegarán a 30.000 millones de bolivianos este año. Nos parece bien que ganen pero distribuyan su riqueza y eso es pagar salarios dignos y segundo aguinaldo”, precisó en entrevista con la red de medios estatales.



Según el Vicepresidente en contrapartida, el Estado ayuda a los empresarios al mantener congelados los precios de la energía eléctrica, porque deberían en la actualidad costar cuatro o cinco veces más.



Se facilita crédito productivo con 5% de interés, pero que si se resta la inflación, esto se reduce a una tasa de 1%, añadió.



Por otra parte dijo que gracias al impulso de la demanda interna, la gente hoy consume más sobre todo quienes pertenecen a la clase media.



Eso se refleja, dijo en la facturación de los supermercados y restaurantes que este año alcanzará a 1.400 millones de dólares, más que el tope de 1.300 millones de dólares de 2017.



Si se incluyen las ventas de estos dos sectores, además de pasajes aéreos el año pasado el valor llegó a 1.761 millones de dólares, seis veces superior a 2005, según datos del Ministerio de Economía. Esto responde a los bonos, incrementos salariales que mejoraron el poder adquisitivo de la población.



Existe capacidad para endeudarse en $us 10 mil millones más



El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aseguró que el país tiene capacidad para endeudarse en 10.000 millones de dólares más, sin asumir ningún riesgo.



Destacó que todos los préstamos contraídos, principalmente se han dirigido a financiar la construcción de carreteras.



“Estamos con una deuda que equivale al 23% del PIB, es una deuda muy manejable, muy sana y que permite un margen de otros 10.000 millones de dólares para endeudarnos sin tener riesgo”, precisó.



Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa del país al 30 de noviembre alcanzó a 9.944,9 millones de dólares, 5,5% más que en 2017.



La deuda externa per cápita (deuda externa por cada uno de los habitantes del país) pasó de 231 dólares en 2007 a 886 dólares en noviembre de 2018, su nivel máximo histórico, de acuerdo con un análisis realizado por la Fundación Jubileo con base a datos oficiales.



En 11 años (2007-2018) este indicador creció en 283,5%. El ingreso per cápita del país en 2017 llegó a 3.390 dólares.



Logros económicos



El Vicepresidente afirmó que uno de los logros de la economía boliviana es el “nuevo tamaño de la economía”, más de 40.000 millones del PIB contra los 9.574 de 2005, año en el que se cerró el ciclo de los gobiernos neoliberales en el pasado.



Destacó que para avanzar en la industrialización del litio se han invertido 745 millones de dólares en la construcción de las piscinas de captación y las plantas piloto de cloruro de potasio y de carbonato de litio.



Remarcó la conformación de una empresa mixta con una compañía alemana para la producción de 20.000 toneladas métricas al año de hidróxido de litio; 100 mil toneladas de sulfato de magnesio; 50.000 toneladas de hidróxido de magnesio; 15.000 toneladas de sulfato de sodio; además de cátodos y baterías, con una inversión de 1.200 millones de dólares.