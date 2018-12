El Tigre traerá delantero del exterior







31/12/2018 - 07:27:59

Página siete.- Con la mira puesta en un delantero del exterior, The Strongest espera completar uno los cupos vacantes que tiene en su plantilla para la temporada 2019. Aún se espera la contratación de un jugador ofensivo, un lateral derecho y un arquero.



La idea de la dirigencia y del técnico Pablo Escobar es tener al menos dos jugadores en cada posición, algo con lo que ya contaban en los pasados toreos, pero que con la salida de varios futbolistas tiene cupos vacantes en tres sectores del campo de juego.



En el arco, el titular indiscutido es Daniel Vaca, pero se busca algún guardameta nacional que pueda pelear el puesto ante la salida de José Peñarrieta de la institución.



En la defensa el cuadro atigrado tuvo dos bajas, el lateral Ramiro Ballivián y el zaguero central Edison Carcelén. En lugar del ecuatoriano la dirigencia confirmó la pasada semana al seleccionado panameño Adolfo Machado, mientras que para el sector derecho aún no se contrató un jugador reemplazante del paceño.



Por el momento Maximiliano Ortiz es el único jugador que queda en ese sector, el argentino de padres bolivianos jugó en la mayoría de los partidos del pasado torneo en esta posición pese a que llegó para reforzar la zaga central.



Los candidatos que estaban en carpeta para el sector derecho eran Diego Bejarano y Óscar Ribera, pero ambos tienen contrato con Bolívar por lo que calificaron como una difícil tarea que lleguen.



En el lateral izquierdo, Francisco Rodríguez dejó la institución y en su lugar llegará el exjugador de Blooming José Sagredo, quien tendrá la difícil tarea de pelear un puesto con Marvin Bejarano, el atigrado con más minutos en los últimos dos torneos jugados.



El medio sector del cuadro atigrado para la siguiente temporada no tuvo variaciones respecto al último torneo, no llegaron nuevos jugadores y se renovó con Rudy Cardozo y Jhasmani Campos, quienes se suman a Diego Wayar y Raúl Castro en la línea de volantes para formar el habitual medio campo que tenía César Farías.



Además de estos jugadores también tiene a futbolistas como Henry Vaca, Walter Veizaga y Ramiro Vaca para algún momento en el que Escobar necesite rotación.



Uno de las características del medio campo atigrado es que por el momento es 100% nacional, en la actual plantilla no hay ningún jugador foráneo, en el 2018, Edis Ibargüen, quien jugó varios partidos como volante por derecha fue el único jugador extranjero que era parte de este sector del campo de juego con el técnico venezolano.



Donde hubo mucho movimiento es en el sector ofensivo, con las bajas de Cristian Novoa y Escobar, ahora técnico del equipo, sólo quedaron del plantel 2018 el panameño Rolando Blackburn y Rodrigo Vargas, a quienes se sumará en la siguiente temporada el colombiano Jair Reinoso.



El cupo vacante según la dirigencia del cuadro atigrado será para un delantero de área que viene del fútbol del exterior.



Por lo que descartaron la posibilidad de que llegue William Ferreira para los aurinegros, pese a que desde la empresa que maneja al uruguayo se aseguró que hubo un llamado de la dirigencia de Achumani con el fin de preguntar las opciones para que Ferreira refuerce su plantel en el siguiente año.