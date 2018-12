El Sedeca descarta que la vía a San Antonio se paralice







31/12/2018 - 07:19:46

El País.- Desde el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) dependiente de la Gobernación de Tarija, se ha informado que a partir de las primeras semanas de enero del 2019 se iniciarán los trámites para inscribir los recursos económicos que se necesitan para la continuidad de la ruta Bermejo – San Antonio, información que ha surgido a raíz de versiones que circulan en la ciudad fronteriza, donde la dirigencia cívica y del transporte han expresado su preocupación por el riesgo que tiene el proyecto de quedar paralizado como en otras gestiones.



Han sido tantas las modificaciones contractuales y administrativas en el proyecto, que los ciudadanos de Bermejo mantienen una postura incrédula sobre las promesas de conclusión, ya que han sido testigos de constantes ampliaciones de plazos de entrega, y más ahora cuando se ha procedido a una recepción definitiva del proyecto entre el Sedeca y la empresa Asociación Accidental San Antonio (ASA), al haberse agotado el presupuesto sin concluir el asfaltado de 41,277 kilómetros, quedando 10 kilómetros pendientes.



En una entrevista con Gustavo Donaire, director del Sedeca, se aclaró que el gobernador Adrian Oliva ha garantizado que el proyecto continuará ejecutándose el 2019, por lo que una vez que inicie la actividad administrativa se realizarán todas las gestiones para inscribirlo. Asimismo el funcionario afirmó que un monto base de recursos económicos está ya inscrito en el Plan Operativo Anual (POA) para la continuidad, documentación que aparentemente aún no ha sido conocida por la dirigencia de Bermejo que se mantiene expectante sobre el tema.



La inscripción, según indicó Donaire, es el principal reto ahora, pues si bien administrativamente se maneja como un proyecto nuevo en la realidad se trata de una fase de conclusión, lo que se planteará ante el Viceministerio de Obras Públicas del Estado Plurinacional, toda vez que se trata de un tramo que por distintos factores no ha podido ser concluido, situación que deberá ser dilucidada en una auditoría.



Si bien la Gobernación no puede por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas inscribir proyectos nuevos, se tuvo un caso en el que sí se permitió, se trata del proyecto “Puente La Higuera” emplazado en el municipio de El Valle, que estaba concluido pero requiere obras de rehabilitación. Ante esto, Donaire expresó que como el Gobierno mostró amplitud para inscribir este proyecto, se espera que se haga lo mismo con Bermejo – San Antonio que requiere aprobación.



“Una deuda que tenemos con la población es el tramo Bermejo – San Antonio, que en esta gestión ha avanzado como nunca y se han asfaltado casi 35 kilómetros. El tramo ha sido totalmente afectado en la gestión del exgobernador Lino Condori, pero ahora hemos concluido el estudio para que se hagan las obras complementarias. El anterior contrato ha finalizado, pero no se puede hablar de paralización sino de continuidad. El Sedeca cuenta con todos los recursos humanos, técnicos y el equipo necesario para encararlo”, manifestó.



El dirigente de la Organización Territorial de Base (OTB) de San Antonio, Milton Gallardo, puntualizó que este año se han realizado varias reuniones en las que ha participado el mismo Gobernador, por lo que el año entrante el primer tema de agenda en las reuniones con el Comité Cívico y el Sindicato de Transporte será establecer una cronología de trabajo que dé certidumbre sobre la ejecución del camino.



Proyectos que están a punto de entregarse



Gustavo Donaire expresó que el 2018 ha sido un año complicado en el tema presupuestario, pero se está logrando avanzar gracias a los programas de reactivación y los créditos gestionados por la Gobernación. Gracias a esos recursos corre el plazo de 150 días para la recepción del tramo Puente Jarkas – Piedra Larga, mientras que están en puerta proyectos como el tramo Matadero – Temporal y el proyecto Carachimayo, que se finalizarán en el mes de enero del 2019.