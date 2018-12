Oriente P. y Blooming 8 y 9 años sin título







31/12/2018 - 07:18:34

El Día.- Planificación, cambio de entrenadores, inestabilidad de una plantilla, inexperiencia dirigencial, falta de jugadores de alta calidad y otros más, son algunas de las causas para que los dos equipos “grandes” de Santa Cruz, Oriente Petrolero y Blooming, ya lleven 8 y 9 años respectivamente, sin ganar un título nacional de la hoy División del Fútbol Profesional.



Ese es el concepto brindado por los más connotados y brillantes periodistas cruceños como Bismarck Kreidler, Bernardo Silva Serrano y Delfo Limpias Méndez.



Blooming ganó su último título de Liga (hoy División Profesional), en 2009, en tanto que Oriente Petrolero en 2010 y, pese a los constantes esfuerzos, no han podido repetirlo ante el reclamo y la protesta de sus multitudinarias hinchadas.



No hay planificación. Para tener como resultado final la conquista de un título, hace falta una planificación muy seria que abarque muchos aspectos y no al calor del momento o de las circunstancias.



"Hay una falta de planificación seria, no mediática, un proceso largo, que se proponga la construcción de un equipo que no se hace de la noche a la mañana", manifestó en forma vehemente Delfo Limpias Méndez.

Este concepto es compartido por Bismark Kreidler aunque con otros matices. "Para ganar un campeonato, un título, un equipo debe ser solvente en lo económico, fuerte en lo deportivo, que el dirigente consolide proyectos", expresó.



Pensar en la altura. Otro concepto que hay que tomar muy en cuenta es los partidos en ciudades de altura, ya que los clubes cruceños deben jugar, cinco y en 2019 seis partidos en ciudades con mucha altitud y en eso se debe trabajar desde el principio con el fin de tener alguna chance.



"Se debe trabajar (la pretemporada), en ciudades intermedias, Cochabamba, por ejemplo, porque ahora veo que no hay un trabajo de análisis para jugar en la altura, también hay que tener un plantel con una mezcla de jugadores jóvenes con experiencia", explicó al respecto Kreidler.



Asimismo, Limpias indicó que la primera prioridad es que los equipos ganen todos sus partidos de local y tratar de sumar lo más que se pueda de visitante. "En principio hay que tener buenos pero muy buenos equipos para que ganen todos sus partidos de local y ganar también afuera, ahí está el detalle", indicó.



Estabilidad. Los cambios permanentes de entrenadores como también en el plantel de jugadores, son otras de las causas para el fracaso deportivo.



"Los equipos realizan permanentes cambios tanto de entrenadores como del plantel de jugadores, es decir, no hay estabilidad, cuando por el contrario, se debe mantener una base y sobre ella, renovar, mantener el proceso", agregó Delfo Limpias.



Los campeonatos. Otro de los aspectos que juega en contra de los clubes cruceños, Oriente Petrolero y Blooming, según Bernardo Silva, son los sistemas de campeonatos. "Hay que cambiar los sistemas de campeonatos para poder equilibrar, si se sigue jugando así, (Todos contra todos), va a ser muy difícil", indicó Silva, aunque también es partidario de formar equipos fuertes.



Sport Boys y Royal Pari dieron un gran ejemplo



Campeón 2015. Sport Boys, un equipo denominado “chico” que en 2013 había ascendido al profesionalismo, dio el gran batacazo al ganar el título del campeonato Apertura 2015, por sobre los denominados “grandes” no solo de Santa Cruz sino del país.



Bajo el mando del argentino Carlos Fabián Leeb, el “toro” de Warnes, sin estrellas rutilantes pero con un equipo solidario de principio a fin y jugando un sistema simple de dejar el balón al rival y saliendo de contragolpe se alzó con un título que no estaba ni en el más optimista de sus pocos seguidores del norte.

El equipo azul tuvo un inicio sensacional ganando cinco partidos consecutivos, tres de ellos de visitante y, aunque en determinado momento aflojó, mantuvo distancia hasta el último partido ante Ciclón de Tarija, al que goleó por 3-0 coronando un espléndido campeonato. Una metódica planificación que se llevó a cabo, fue la explicación de Leeb tras la celebración del título.



A un punto del título. Otro que estuvo a punto de dar otro batacazo mayúsculo fue Royal Pari en el reciente finalizado campeonato Clausura 2018.



Llegado al profesionalismo este año, Royal Pari, también tuvo un comienzo sorpresivo tras su regular participación en el campeonato Apertura 2018.



Durante muchas fechas, lideró el campeonato mezclado entre los “grandes” y, eso se mantuvo hasta el mismo final ante San José que, estuvo a punto de forzar a un partido de desempate y tal vez el título.



Los 4 albiverdes



• El primero en 1979. El primer campeonato de la Liga en 1977, había perdido la final ante The Strongest pero, dos años después Oriente Petrolero se cobró la revancha ante el mismo rival al ganar el título de 1979, que finalizó en 1980, de la mano del chileno Juan Antonio Valdés.



• Campeón 1990. Durante largo tiempo había buscado el título y eso se le dio en 1990 en una final ante Bolívar que se decidió mediante tiros desde el punto penal.



• Con Castillo en 2001. Pasaron once año para el tercer título albiverde con un José Alfredo Castillo excepcional. En la final en Cochabamba derrotó a Bolívar 2-0 con goles del “Negro”.



• El último en 2010. El broche de oro de un trepidante final, fue en La Paz ante The Strongest con el que igualó 1-1.



Los 5 títulos celestes



• El inolvidable "84. Bajo la batuta del “mago” Raúl Pino y, con un zapatazo del inolvidable Milton Melgar, Blooming gritó por primera vez campeón nacional en 1984. Fue en Cochabamba ante Bolívar al que había vencido en Santa Cruz 4-3 y en La Paz caída por 3-6 tras ir en ventaja hasta el segundo tiempo.



• Dos consecutivos. Catorce años después, el tercero y consecutivamente el cuarto el siguiente año, el bicampeonato de 1998/99 bajo la conducción de Carlos Aragonés con un equipo brillante con Víctor Hugo Antelo, Limberg Gutiérrez, Jimmy Blandón, por citar algunos.



• El cuarto en 2005. El cuarto título llega en 2005 de la mano de Gustavo Quinteros con un plantel muy combativo pero no exento de calidad.



• Por quinta vez. Hace 9 años, en 2009 con un “hombre de la casa” Víctor Hugo Andrada. Un año antes había perdido el título pero se recuperó al siguiente.