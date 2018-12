Auxiliares de enfermería inician atención del SUS en el área rural







31/12/2018 - 07:04:48

Página Siete.- El Sistema Único de Salud (SUS) arranca con puestos de salud donde atienden sólo enfermeras auxiliares, los cuales en su mayoría están en el área rural. El Ministerio de Salud estima que hasta 2023 estos centros de atención médica desaparecerán para brindar mayor calidad en el servicio.



En tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera desafió a las gobernaciones y aseguró que en un sólo mes con la administración central ya no se atenderá a los pacientes en los pasillos.



El técnico del SUS, Dante Ergueta, aseguró que este año el SUS arranca con el cuidado a los enfermos en puestos de salud, los cuales en su mayoría están dirigidos por auxiliares de enfermería y se encuentran en el área rural.



El funcionario no detalló cuántos de esos centros aún funcionan en el país, pero aclaró que un gran número ya se convirtió en centro de salud es decir dirigido por un médico. Se espera que hasta 2023 estos espacios desaparezcan.



De acuerdo con el profesional, en el país hay más de 3.000 centros de salud de primer nivel y se agrupan en tres tipos. Primero los dirigidos sólo por una auxiliar de enfermería; segundo los centros de salud, que tienen un equipo básico de profesionales, es decir médico, enfermera y auxiliar incluso un odontólogo.



En tercer lugar están los centros integrales que tienen ese personal pero también cuentan con el apoyo de servicios complementarios como equipo de ecografía, rayos X y telesalud y con una estrategia para que se resuelvan problemas de especialidad a través del contacto con los profesionales.



Explicó que aún existen los puestos de salud, porque no hay profesionales que quieran ir al área rural a ejercer su trabajo. “Sacamos convocatorias y se caen, pese a que el sueldo en esos sectores es más elevado porque el municipio aumenta su salario”, puntualizó.



Pese a que en esos espacios aún no hay médicos, las auxiliares de enfermería tienen capacidad para resolver las diferentes afecciones que se deben atender, incluso se cuenta con ambulancias.



Para el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (SIRMES), Fernando Romero, efectivamente en el país hay muchos puestos de salud que funcionan con una enfermera auxiliar que conocen cosas básicas, pero que no podrán resolver patologías de especialidad.



Por ello antes de implementar el SUS, el Gobierno debería mejorar las capacidades de atención de cada uno de los servicios. “Por eso decimos que no hay condiciones y que se requiere mayor presupuesto”, apuntó.



Desafío



Por su parte, García Linera pidió a los profesionales que se permita dar el primer paso y que, en adelante, se pondrá más dinero si no es suficiente. En ese sentido criticó las protestas contra el SUS, porque los dirigentes de los médicos no pueden oponerse a los derechos.



El Gobierno anunció hace más de dos meses que a partir de 2019 se implementará el SUS.



La adscripción o registro se iniciará el 2 de enero y las atenciones en marzo, pese a que los médicos anunciaron un paro para el miércoles y jueves en contra del seguro.



García Linera explicó que con el SUS se evalúa la posibilidad de que las gobernaciones entreguen voluntariamente el manejo de los hospitales de tercer nivel ya que actualmente ninguno está en manos del Gobierno central.



Por ejemplo, criticó el mal manejo que realiza la Gobernación de La Paz a los hospitales donde los pacientes son atendidos hasta en los pasillos.



“Si La Paz es incompetente, tiene a gente en los pasillos, traiga, que nos entreguen el hospital y que nos den un mes y no se va a encontrar un solo paciente en los pasillos y ni una sola cama que se esté desarmando, tampoco habrá ollas que se estén pudriendo”, aseguró en una entrevista con la red de medios estatales.