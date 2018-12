Gobierno pide hospitales de tercer nivel y segura que en un mes no habrá más pacientes en los pasillos





30/12/2018 - 20:23:01

La Paz, (ABI). - El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el domingo que, si las gobernaciones que no pueden administrar los hospitales de tercer nivel, como sucede con el Hospital de Clínicas de La Paz, transfieren esa responsabilidad al gobierno, en un mes no habrá más pacientes en los pasillos, ni mala atención, como sucede actualmente.



En una entrevista con los medios estatales, recordó que los hospitales de tercer nivel son responsabilidad de las gobernaciones, que anualmente reciben prepuesto altos, pero no invierten en salud, deficiencias que los pacientes le endilgan al gobierno.



"Ningún hospital está en nuestras manos, y al gobernador de La Paz le damos cada año 400 millones de bolivianos, que hará no sé, pero está claro que no invierte en salud", puntualizó.



"Por eso estamos debatiendo que en el seguro universal las gobernaciones que quieran nos pasen los hospitales de tercer nivel, si La Paz es incompetente y tiene gente en los pasillos dénnoslo el hospital, y dennos un mes y no van a encontrar un solo paciente en los pasillos, y no van a encontrar una sola cama que se esté desarmando y no van a encontrar unas ollas que se están pudriendo, y van a encontrar una atención digna, porque nosotros vamos a asumir el control, si nos lo permite la gobernación de esos hospitales de tercer nivel", complementó.



En esa línea, dijo que si otras gobernaciones, como la de Santa Cruz creen que están haciendo bien en salud, no hay problema, "no vamos a obligar", pero insistió en que si hay esas incompetencias en otras gobernaciones pasen esa responsabilidad al Gobierno nacional.



"Él va a poner dinero, no les va a quitar nada a las gobernaciones, va a poner su propio dinero para mejorar y que no veamos a ningún paciente en los pasillos", argumentó.



Aseguró que el Gobierno administra bien todo lo que le corresponde como el teleférico, el agua, entre otros.



"De lo que nos hacemos cargo planificadamente como tarea central, sacamos adelante, hemos sacado el país adelante y ahora vamos a sacar la salud y la educación adelante, hemos metido mucho dinero y vamos a invertir mucho dinero", aseguró.