Vicepresidente destaca los 10 logros más importantes del crecimiento económico







30/12/2018 - 20:20:46

La Paz, (ABI). - El vicepresidente Álvaro García Linera remarcó el domingo los 10 logros más importantes del crecimiento de la economía boliviana que dijo "ganó el campeonato sudamericano" en seis gestiones, cinco consecutivas y una discontinua, para cambiar Bolivia, al recordar que ocupaba el último lugar de la región, por un país de progreso constante y con mucho futuro.



"Creo que los bolivianos tenemos que cerrar este año 2018 celebrando al menos 10 logros de todos los bolivianos, no del gobierno, sino de todos", argumentó en una entrevista con los medios estatales al asegurar que ese éxito no es una casualidad, como intentan posesionar los políticos de la oposición y los denominados analistas, tampoco la "suerte" de los buenos precios de las materias primas, menos "el piloto automático".



"El secreto del crecimiento boliviano es una mezcla de tres cosas, mercado interno, mercado externo y distribución de la riqueza, papel del Estado en la economía", sustentó.



Enumero a los 6 años en el primer lugar de crecimiento económico en América Latina, como el primer gran logro del modelo económico implementado en 2006, en el primer año del gobierno del presidente Evo Morales.



Destacó el crecimiento de 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2016; el 4,2% de 2017; el 4,5% de este año y la proyección de 4,3% para el año que viene, índices reconocidos por todos los organismos internacionales.



El vicepresidente boliviano afirmó que el segundo gran logro de la economía boliviana es el "nuevo tamaño de la economía", más de 40.000 millones del PIB contra los 9.574 de 2005, año en el que se cerró el ciclo de los gobiernos neoliberales.



García Linera consideró que otro logro importante de los últimos 13 años es el aumento del ahorro interno, que llegó a 174.953 millones de bolivianos en comparación a los 29.424 de 2005; de la cartera de créditos que se situó en 169.109 millones de bolivianos contra 26.879 millones de 2005 y el patrimonio que alcanzó 18.975 millones contra 4.663 de 2005.



Afirmó que el IV logro de la economía nacional es las nuevas reservas de hidrocarburos que llegaron a 10,7 TCF, con un índice de vida de 14 años y que significan al menos 70.000 millones de dólares que, a su juicio, apuntalarán el desarrollo del país como uno de los pilares más importantes, tomando en cuenta además la industrialización.



En este rubro, puntualizó la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que antes del gobierno del MAS estaba en condición residual, con no más de 100 millones de dólares contra los ahora 15.000 millones de dólares.



Calificó a la producción de etanol como el quinto logro más importante de la economía boliviana porque tendrá un impacto importante, porque significará el 0,9% del crecimiento del PIB; contribuirá a la disminución de la subvención de los hidrocarburos hasta 143,2 millones de dólares; significará mayores ingresos para YPFB y generará al menos 27.000 empleos, entre directos e indirectos; y contribuirá en 6% a la reducción de gases de efecto invernadero.



El Vicepresidente boliviano dio un énfasis muy especial a la industrialización del litio, el VI pilar más importante del crecimiento de la economía del país, en la que hasta la fecha se han invertido 745 millones de dólares para la construcción de las piscinas de captación y las plantas piloto de Cloruro de potasio y de carbonato de litio.



Remarcó la conformación de una empresa mixta con una compañía alemana para la producción de 20.000 toneladas métricas al año de hidróxido de litio; 100.000 toneladas de sulfato de magnesio; 50.000 toneladas de hidróxido de magnesio; 15.000 toneladas de sulfato de sodio; además de cátodos y baterías, con una inversión de 1.200 millones de dólares.



Puntualizó la proyección de otra empresa mixta para explotar el litio de los salares de Coipasa y Pasto Grande, que invertirá 2.300 millones de dólares para producir sulfato de potasio, ácido bórico, bromuro de sodio, hidróxido de litio, carbonato de litio, cloruro de litio y litio metálico.



Dijo que el VII logro de la economía boliviana es mantener una "baja deuda externa" con relación al tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) de 23,1% contra el 51,6% en 2005.



Afirmó que el incremento de la energía renovable es el VII logró de la economía nacional al recordar que se concluyó la represa de Hampaturi Alto en La Paz con 127 millones de bolivianos y que están en ejecución las represas de Laguna Larawani de Batallas; del Río Huayllapampa de Hanuni; la represa Tuisuri Jakewayu Palca de Timguipaya; y la de Caiguami Chimeo.



Respecto a la energía eólica, recordó la construcción de las plantas de El Dorado; de Warnes, que ya están en operación y las de Qollpana III; la Ventolera y Warnes II que funcionarán entre 20021 y 2024.



Además de las plantas solares de Riberalta, Guayaramerín, Oruro II, que operarán en 2020; además de las plantas geotérmicas de Laguna Colorada que funcionarán en 2020 y 2023.



El incremento de las ganancias del sector privado, fue señalado por el vicepresidente boliviano como el IX logro más importante de la economía nacional, que llegaron en 2018 a 29,392 millones de bolivianos en 2018 contra 6.766 de 2005.



Finalmente, aseguró que el crecimiento de la agricultura es el X logro más destacable del crecimiento boliviano que ha logrado una producción de más de 13 millones de toneladas en una superficie de 2,5 millones de hectáreas.



"Hemos avanzado una década lo que no se pudo avanzar en 100 años", puntualizó al considerar que se debe proteger ese crecimiento como un patrimonio de todos los bolivianos.