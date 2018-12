Gobierno anuncia que empleará a 8.000 médicos en 2019 para la implementación del SUS







30/12/2018 - 18:41:08

La Paz, (ABI). - El vicepresidente Álvaro García Linera, anunció el domingo que el Gobierno empleará en primera instancia a 8.000 médicos en 2019 para implementar el Sistema Único de Salud (SUS) y pidió a los galenos que se oponen a este programa que les dejen dar el "primer paso", para posteriormente invertir adecuadamente con el objetivo de otorgar un servicio eficiente a casi cinco millones de personas que no tienen un seguro de salud gratuito.



"Vamos a sacar el SUS y vamos a dar trabajo a 8.000 médicos, solamente el 2019 van a entrar nuevos 8.000 médicos, enfermeras, jóvenes que están esperando una fuente laboral, entonces vamos a contratar nosotros con el dinero del Estado", dijo al programa "El Pueblo es Noticia".



"Déjennos hacer, no nos pongan obstáculos, no nos bloqueen, no sean egoístas (...) Comencemos con eso y en el camino iremos mejorando, la salud va a ser el gran reto de esta nueva Bolivia que crece y prospera", complementó.



El segundo del Ejecutivo boliviano afirmó que la garantía del Gobierno es que hasta la fecha ha multiplicado nueve veces la inversión para la salud, tomando en cuenta que, en 2005, cuando recibió la administración del Estado, sólo se invertían 180 millones de dólares contra los 1.559 millones que se invirtieron este año.



A su juicio, en ninguna parte del mundo existen dirigentes que se oponen a la salud, que salen a marchar contra un derecho humano, como si saldrían a marchar contra el derecho al agua o al aire.



"Esa locura pasa con algunos dirigentes acá en Bolivia, egoístas, que seguramente deben tener sus clínicas privadas donde ganan dinero", complementó al asegurar que, si falta dinero, infraestructura, más médicos, el gobierno cubrirá esas necesidades con el fin de beneficiar a más del 55% de los bolivianos que no tienen atención médica.



"Bolivia se merece eso, el campesino, el gremial, el comerciante, el transportista, el joven se merece tener un seguro gratuito, déjennos hacer ese seguro gratuito. Que no es suficiente el dinero, tenemos suficiente dinero para meter más si es necesario, pero demos el primer paso y si en el camino se dice no es suficiente 200 millones se necesita 500 pero demos el primer paso, cómo quieren tenerlo ya todo si no han dado el primer paso", puntualizó.



El vicepresidente boliviano aseguró que, en esa intención, el Gobierno entregará todo lo que sea necesario para un buen seguro gratuito y universal y aseguró que "si hay que comprar mil instrumentos hay que comprar, y si hay que contratar otros 10.000 trabajadores" se van a contratar.



Aseguró que el Gobierno está dispuesto a administrar los hospitales de tercer nivel, que son responsabilidad de las gobernaciones, pero que no son atendidos como corresponden.



Dijo que lo importante es comenzar con esos 8.000 médicos, con cuatro hospitales de cuarto nivel, con 13 de tercer nivel de las gobernaciones y remarcó que en el camino se mejorará de acuerdo a las necesidades y requerimientos, porque reiteró que el gran reto de la nueva Bolivia, que crece y prospera será la salud.



"De lo que nos hacemos cargo planificadamente como tarea central sacamos adelante, hemos sacado el país adelante", sentenció.