Cristiano Ronaldo no alcanzó los 50 goles anuales, cifra instaurada desde el 2011





30/12/2018 - 10:49:49

El Comercio.- La Juventus terminó el 2018 con una victoria por 2-1 sobre la Sampdoria. Cristiano Ronaldo fue la figura del encuentro porque gracias a sus dos goles la "Vieja Señora" se llevó el triunfo. Sin embargo, el astro portugués no pudo alcanzar los 50 tantos en el año.



Desde la temporada 2011, Cristiano Ronaldo siempre superó el medio centenar de goles. Esta vez, ‘CR7’ se quedó en 49 anotaciones. El ex Real Madrid fue superado por Lionel Messi quien terminó el año con 51 tantos.



Cristiano Ronaldo llegó a esa cantidad de goles en 53 partidos y Lionel Messi lo hizo en 54. El argentino fue el máximo artillero superando, también, Robert Lewandowski (43 goles) y Mohamed Salah (43 goles).



Los primeros meses de Cristiano Ronaldo con la Juventus fueron difíciles. Ahora el luso ya se adaptó a su nuevo equipo y buscará este 2019 ganar todos los títulos que tenga al frente.