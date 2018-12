Ciberataque afecta a la distribución de Los Angeles Times, NYT y otros grandes periódicos de EE.UU.







30/12/2018 - 09:51:04

RT.- Los Angeles Times denuncia haber sufrido este sábado interrupciones en su imprenta y en su distribución, causadas por un ataque cibernético. El medio cita una fuente anónima, según la cual se han registrado casos similares en muchos otros periodicos por todo el país.



LA Times asegura que el ataque informático causó retrasos en la distribución de su edición de este sábado, así como en la de otros diarios estadounidenses como The San Diego Union-Tribune, The Chicago Tribune o The Baltimore Sun. Se señala que el incidente incluso afectó a las ediciones de The Wall Street Journal y The New York Times de la costa oeste, que se imprimen en una planta ubicada en el centro de Los Ángeles.



Según información obtenida por el medio de una fuente anónima, el objetivo del ataque, que atribuye a "una entidad extranjera", no fue el robo de información, sino la inhabilitación de los servidores informáticos. De momento, no se conocen más detalles sobre los autores del incidente.



El periódico sospecha que el ciberataque comenzó el pasado jueves, prolongándose hasta el viernes, afectando en ese tiempo a sus computadoras y generando problemas en los sistemas de software, lo que, eventualmente, condujo a interrupciones en la imprenta y distribución.