Secretario de la OEA: La lucha del pueblo venezolano es mi lucha







30/12/2018 - 09:50:06

VOA.- Bajo el nombre de #OEAconVzla, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, publicó este sábado en su cuenta de Twitter una carta abierta a venezolanos en la que ratifica su compromiso por la situación del país y hace un nuevo llamado a la comunidad internacional para tomar acciones al respecto.



"Todo lo que ha pasado nos hace pensar que éste no ha sido un año más. La situación en Venezuela, lejos de irse resolviendo, se encuentra cada día más difícil, acuciante y angustiante que nunca". Así inicia el video publicado por el diplomático uruguayo en la página web oficial de la organización.



"El mundo es consciente lo que están sufriendo los venezolanos, pero aún no se concretan todos los esfuerzos que se requieren para que todos entiendan la gravedad de lo que allí se padece", señala.



Se mostró "sorprendido" de que las ideologías tengan "tanta presencia para no permitir observar lo obvio".



"No debemos callarnos ante la esclavitud de un sistema que cercena derechos, que genera infelicidad y que no ofrece un sentido de reconciliación a sus ciudadanos", indicó.



Igualmente, señaló que: "la democracia es de verdad o no es. Y si no es, estamos ante lo que no debe ser. Tan simple como eso".



Asegura que no hay día en que no tiene conciencia "profunda de lo que están padeciendo los venezolanos de a pie", y mencionó la crisis migratoria, con millones de venezolanos fuera de la frontera; económica, con la depreciación de la moneda nacional y el salario; y social, con las protestas de distintos sectores que hacen vida en el país.



"Lo que ustedes viven día a día es fruto de una enorme maldad de un régimen que les niega sus derechos a un recorrido racional, justo y democrático", afirmó Almagro.



Se comprometió a seguir "poniendo todo el coraje que requiere enfrentar una dictadura como la que ustedes padecen" e indicó que seguirá junto a los venezolanos. "La lucha del pueblo venezolano es mi lucha y no los dejaré solos".



Explicó que su misión es que la comunidad internacional concientice la situación venezolana y ayude a "en lo que corresponde a poner las cosas en su lugar". "Los demócratas de todos lados no puede hacer oídos sordos a lo que reclama la mayoría de la sociedad venezolana".



Este es solo el último de los mensajes de Almagro, fuerte crítico el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a los venezolanos. En septiembre de este año, visitó la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, donde se encontró con los migrantes venezolanos y condenó la “dictadura socialista" venezolana por causar una crisis de migrantes en la región.



A principios de diciembre, Almagro anunció su intención de buscar la reelección como Secretario General de la OEA, cargo que asumió en 2015 por un lustro. Esta acción no llegó sin críticas pues cuando asumió el cargo, prometió que no buscaría la reelección.



Incluso, también en diciembre, fue expulsado del Frente Amplio, coalición de partidos de izquierda gobernante en Uruguay, al manejar la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.