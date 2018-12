Profesor que predijo la victoria de Trump vaticina que en 2019 un impeachment lo sacará del poder







30/12/2018 - 09:48:13

RT.- El presidente estadounidense, Donald Trump, abandonará la Casa Blanca el año que viene tras sufrir un impeachment, según lo ha vaticinado Allan Lichtman, experto en historia política conocido por predecir con éxito los resultados de todas las elecciones presidenciales de EE.UU. desde 1984, en una entrevista con DW.

Según Lichtman, el mandatario estadounidense se verá abocado a un juicio político por dos razones principales: la recuperación de control de la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata y la investigación del fiscal especial, Robert Mueller, sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.



Según el experto, si el supuesto impeachment prospera en la Cámara de Representantes –lo que suena creíble, teniendo en cuenta que se compone principalmente de los "rivales" políticos de Trump– el asunto pasará al Senado, donde el resultado del voto ya no está tan claro.



El partido de Trump aún controla la mayoría de la cámara alta, lo que significa que para que el impeachment salga adelante, tendrían que votar en su contra los propios republicanos.



Sin embargo, el analista sostiene que Trump podría eludir la destitución, aunque para ello necesitaría conseguir el apoyo de los republicanos que temen ser arrastrados junto con él.

"No tienen ninguna lealtad personal a Trump [...]. Pero si van a creer en su responsabilidad política, puede ser que no estén dispuestos a abandonarlo", dijo Lichtman en la entrevista.