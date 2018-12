Villena dice que la Defensoría del Pueblo se desnaturalizó y sugiere su cierre







30/12/2018 - 09:45:34

Los Tiempos.- El exdefensor Rolando Villena aseguró que la Defensoría del Pueblo dirigida por David Tezanos Pinto se ha "desnaturalizado" al subordinarse al Gobierno, por lo tanto, planteó el cierre de la institución porque ya no tiene razón de ser.



Villena lamentó que esa institución, creada para defender los derechos humanos, se haya convertido en un defensor del Gobierno, a través Tezanos Pintos.



"Es el resultado de un proceso de desinstitucionalización que acaba defendiendo al Gobierno que ha prevalecido la soberbia de quien cree tener la razón y tomar medidas contrarias a los derechos colectivos, constitucionales y al derecho a una vida digna libre de violencia", sostuvo.



De acuerdo a la evaluación que Villena, la Defensoría del Pueblo se ha convertido en una entidad simbólica, porque Tezanos Pinto ha "desnaturalizado" y convertido en una institución "obediente para no molestar al Gobierno con ningún informe defensorial", sobre temas muy sensibles en el país, manifestó.



Responsabilizó al actual Defensor de haberse "subordinado políticamente" al actual Gobierno, en ese contexto señaló que la Defensoría del Pueblo "ya no tiene razón de existir, hemos pedido que esa institución se la cierre porque es un contrasentido y una ofensa porque se está desnaturalizando", reiteró.



Tezanos Pinto, exfuncionario de Gobierno, ha sido elegido por los dos tercios del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde que ejerció sus funciones ha sido criticado por sus posiciones afines a la administración gubernamental.