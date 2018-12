12 casos judiciales emblemáticos que aún se investigan







30/12/2018 - 09:41:32

Opinión.- De 2009 a 2017, unos 27 casos de relevancia nacional no fueron resueltos por jueces y fiscales, muchos procesos continúan en investigación y otros en etapa de juicio oral. A esta carga procesal se suman otros 12 casos emblemáticos que se registraron en 2018.



Esta gestión, según los registros de la Agencia de Noticias Fides, se registraron 12 casos emblemáticos en distintos puntos de país, que a la fecha están en fase de investigación por parte del Ministerio Público.



1 Asesinato de Carla y Jesús (enero).



Carla Bellot y Jesús Cañisaire fueron asesinados en Año Nuevo. Los victimarios no solo los asesinaron, sino que les robaron, e incluso la joven fue violada, y los cuerpos botados al río Choqueyapu. La Policía identificó a Eliot y sus hermanos Israel y Mikaela León Fernández, Renzo Cáceres y Estefanía Guizada como los responsables del crimen, y junto a ellos procesados cinco cómplices. El juicio oral por este caso iniciará en enero de 2019.



2 Explosiones en Oruro (febrero).



En febrero se registraron dos explosiones en Oruro, durante los días de Carnaval, dejando 12 fallecidos y más de 40 heridos. La Fiscalía y la Policía manejaron varias hipótesis.



En marzo, Juan Carlos H. B. fue detenido porque se sospechaba que sostenía una relación pasional con su cuñada y por eso causó la primera explosión, además porque, supuestamente, tuvo una actitud pasiva frente a su esposa e hija fallecidas. En noviembre fue liberado con medidas sustitutivas.



“Se ha hecho justicia, pero quisiera que se encuentre a los verdaderos culpables de esta explosión. Voy a defenderme en libertad aunque nadie me va a reponer la muerte de mi hija y de mi esposa”, dijo Juan Carlos una vez que conoció su liberación.



3 Techo de Paja y el narcotráfico (abril).



En abril arribó al país el “pez gordo” del narcotráfico Jorge Roca Suárez, alias Techo de Paja, tras cumplir 27 años de sentencia por fabricación de cocaína y evasión de impuestos, en una cárcel de California, EEUU. Llegó al penal de San Pedro para seguir cumpliendo su sentencia. Meses después se benefició con la libertad condicional y a la fecha su situación jurídica no fue resuelta, al contrario, existe confusión. Por un lado Techo de paja asegura que tiene libertad, pero el Ministerio de Gobierno y la Policía señalan que debe ser encarcelado, y además tiene una sentencia de 15 años de prisión pendiente a cumplir por tráfico de sustancias controladas.



4 Conflicto de la UPEA (mayo).



El 24 de mayo, durante el conflicto de la Universidad Pública de El Alto en demanda de mayor presupuesto al Gobierno, falleció por impacto de una canica disparada por arma de fuego el universitario Jonathan Quispe Vila.



Inicialmente, el Ministerio de Gobierno dijo que los mismos estudiantes dispararon la canica desde un petardo, ocasionando la muerte del joven. Pero, ante la revelación de videos, el ministro Carlos Romero responsabilizó del hecho al subteniente Cristian Casanova, quien está detenido preventivamente en el penal de San Pedro.



Han transcurrido seis meses del hecho y la Fiscalía maneja en reserva la investigación. Recientemente los fiscales imputaron a dos lustrabotas y así ampliaron el plazo investigativo por medio año.



5 El alcalde de Oruro y el caso mochilas chinas (mayo).



Édgar Bazán fue procesado en mayo por la compra de mochilas escolares que deberían ser de industria nacional, pero fueron traídas de China.



Bazán fue detenido preventivamente, pero luego se benefició con la detención domiciliaria. Renunció a la Alcaldía y el caso sigue en investigación.



6 Corrupción en la ABC (junio).



En junio se destapó un presunto hecho de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y fueron imputados la expresidenta Noemí Villegas Tufiño y el exgerente Nacional Técnico Erick de las Heras, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, entre otros delitos, al haber adjudicado contratos por un valor de 100 millones de bolivianos a consorcios representados legalmente por un familiar político del gerente.



En este caso también fueron implicadas otras dos personas.



7 El alcalde José María Leyes y el caso de las mochilas chinas (junio).



El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, fue procesado en junio por la compra irregular de 92.000 mochilas chinas con un supuesto sobreprecio. El Ministerio de Justicia sigue este caso e hizo procesar a Leyes por los casos Mochilas I y II. Leyes actualmente está detenido preventivamente en el penal de San Antonio por el caso mochilas II.



8 Muerte de reos en cárceles (junio).



Las autoridades de Gobierno dispusieron el traslado de reos peligrosos de la cárcel de Palmasola a otros penales del país. Víctor Hugo Escobar, alias el Oti y otros fueron llevados a Chonchocoro.



Oti era considerado el reo más peligroso del país, y en junio fue asesinado con más de 20 puñaladas. Por este hecho se acusó a los internos Hardy Gómez, Álvaro Chávez y Einar Heredia. Tres meses después, Gómez también fue asesinado.



9 Conflicto de Adepcoca (agosto).



El 24 agosto, agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron presuntamente emboscados y atacados, según el Gobierno, por grupos armados del sector de los productores de coca de los Yungas, dejando un policía fallecido y siete heridos. Días después se registraron nuevos enfrentamientos y dos cocaleros murieron con impactos de bala.



El Gobierno acusó a Franclin Gutiérrez, presidente de Adepcoca, por estos hechos y la Fiscalía ordenó su aprehensión y luego su detención en la cárcel de San Pedro, “a pesar” de que aún no existen las pruebas que demuestren los delitos por los que le imputaron.



Por la muerte de los cocaleros no hay detenidos.



10 Niño Sebastián, víctima de negligencia médica (septiembre).



En septiembre, el médico Róger M. fue procesado y encarcelado, luego de ser acusado de extirpar, por error, un riñón sano a Sebastián Justiniano Poquiviquí, un niño de tres años que padece cáncer. Un mes después, el galeno fue beneficiado con la detención domiciliaria.



Luego, la justicia dispuso la detención preventiva de la médica Isis Llápiz Mejía por el delito de lesiones gravísimas al haber formado parte del equipo quirúrgico que extrajo el riñón sano de Sebastián.



El 27 de noviembre, la médica se benefició con detención domiciliaria.



Este caso está en investigación.



11 Jueza es procesada por caso Alexander (octubre).



A fines de octubre, la exjueza Patricia Pacajes fue detenida preventivamente en la cárcel de Obrajes porque habría violado la reserva judicial del caso bebé Alexander, luego de que se filtró un audio en el que ella admite haber condenado sin pruebas al médico Jhiery Fernández por supuesta violación al bebé.



Tras hacerse público el audio, Fernández fue liberado con medidas sustitutivas, después que estuvo recluido por casi cuatro años en el penal de San Pedro.



12 Linchamientos en Santa Cruz y Potosí (noviembre)



En dos días, tres personas fueron asesinadas por una turba de pobladores que decidió hacer justicia por mano propia.



La madrugada del 20 de noviembre fue colgado en la plaza de San Julián el brasileño Vinicius Chagas Maciel, de 32 años, acusado de haber intentado atracar con un arma de fuego a un agricultor soyero.



Un día después, en Potosí, dos jóvenes, de 17 y 19 años, fueron apedreados hasta acabar con su vida luego de ser sindicados por robar un vehículo. La Fiscalía investiga ambos hechos. Recientemente, dos sospechosos fueron detenidos por el primer caso.