Crece el río Rocha y vecinos están en alerta para evitar inundaciones: Cochabamba







30/12/2018 - 09:31:57

Los Tiempos.- Cochabamba despide del 2018 y recibirá el 2019 con lluvias y alerta por crecidas de ríos. Uno de los afluentes que aumentó su caudal es el Rocha, al igual que en el trópico. Mientras, la población en la zona sur se mantiene alerta ante posibles inundaciones.



Una intensa lluvia, acompañada de rayos y truenos, despertó a la población la madrugada de ayer. Algunas calles del centro de la ciudad estaban anegadas por algunos minutos.



En la zona sur no se registraron inundaciones de importancia, salvo en algunas vías. Aún así la gente indicó que está en constante alerta en caso de que sea necesario brindar o pedir ayuda.



“Nos despertamos en la madrugada por los truenos. Más bien esta vez no llovió mucho por acá, pero ya no podemos dormir, porque las últimas veces se inundó toda la zona. Entonces, estamos alertas para ayudarnos entre todos”, manifestó una vecina de la zona de La Tamborada, Manuela Enriquez.



Como una medida preventiva se limpiaron las torrenteras de la zona sur. En algunos casos lo hicieron los propios vecinos y en otros con ayuda del municipio.



Retiraron gran cantidad de basura y también materia orgánica que ahora está acumulada y esperan que las autoridades las recojan. “Ya les llamamos, pero no vienen. Lo que no queremos es que todo esto se vuelva a entrar por la fuerza del agua, pero tampoco sabemos dónde más llevar”, agregó Enriquez.



Las unidades de Gestión de Riesgos de la Alcaldía y la Gobernación expresaron que se encuentran con cuadrillas de emergencia para atender las llamadas de la población.



Río Rocha



Una de las consecuencias de las lluvias fue el incremento del caudal en los ríos Rocha y Tamborada. En el primer afluente se observa la llegada de bastante agua, pero de color oscuro, debido a toda la materia que arrastra.



Similar situación ocurre con el río Tamborada, pero con menos agua. En ambos casos se percibe la contaminación del agua y la tierra.



Pronóstico



El tiempo se mantendrá en similares condiciones hasta el miércoles. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), cada día caerán entre cinco y cuatro milímetros de lluvia.



Se prevé que hoy se registre una tormenta eléctrica. El resto de los días, la intensidad de las lluvias disminuirá hasta que sólo se tengan chubascos, según pronosticó el Senamhi.



La temperatura mínima oscilará entre 11 y 13 grados. Mientras, la máxima llegará a los 29 grados Celsius, indica el Senamhi.



Para los momentos de tormenta eléctrica, recomienda a la población desconectar los artefactos electrónicos como televisores o computadoras, con el fin de evitar que se quemen.



Recomendaciones



Durante los minutos de tormenta eléctrica, es importante desenchufar los artefactos electrónicos.





LAGUNA ALALAY



El concejal Sergio Rodríguez denunció que, por cuarta vez en el año, se mantuvo cerrada la compuerta principal de ingreso de agua del río Rocha a la laguna Alalay, mientras otras dos pequeñas sí las abrieron. Además, objetó la ausencia de guardias ambientales.



“Se paga 1,4 millones de bolivianos anuales para 40 guardias que deberían estar los siete días de la semana en las nueve compuertas. Están corriendo entre 2.000 y 3.000 litros por segundo (l/s) de agua y no está ingresando nada a la laguna, cuando sabemos que uno de los principales problemas es la falta de agua de buena calidad como es la de lluvia”, manifestó Rodríguez.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alerta Naranja entre el 28 de diciembre y el primer día de enero. Esto debido a las crecidas de ríos por las constantes lluvias que se registrarán durante las fechas mencionadas.



Según el reporte, los afluentes con crecidas en Cochabamba serán: Rocha y Chapare. Esta situación puede afectar a los municipios cercanos con inundaciones.



El reporte indica: “Rocha, se espera crecidas repentinas con posibles desbordes que afectarán a Cochabamba, Tiquipaya, Sacaba, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y comunidades cercanas”.



En lo que se refiere al trópico, se prevé la crecida del río Ichilo con posibles inundaciones en Puerto Villarroel, Puerto Grethel, Entre Ríos, Bulo Bulo y otros.



También crecerá el río Chapare. Se alerta aVilla Tunari, Sinahota y otras. De igual modo, se señala del riesgo en los municipios de Chimoré e Ivigarzama.



Desaparecido



Según un reporte policial, Rimer Guzmán (26) está desaparecido desde la madrugada de ayer tras caer en el río San Mateo del trópico. Su enamorada reportó la desaparición y pide que si alguien lo ve informe a la Policía.



Se manejan dos hipótesis, una que cayó al río por estar en estado de ebriedad. La segunda, que podría haberse lanzado por una discusión.