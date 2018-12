Constructores rechazan norma de SIN, desincentivará inversión







30/12/2018 - 09:18:24

Página Siete.- La Cámara Departamental de Santa Cruz (Cadecocruz) rechazó la resolución del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para presentar información sobre obras, costos y compras porque no fue consensuada. Advierte menor inversión y desempleo.



Javier Arze, gerente general de la entidad, explicó que el SIN debió sentarse a dialogar y explicar qué exactamente busca, porque hace tres años que su personal supervisa obras en Cochabamba pero a la mala.



“No estamos en contra de entregar información, ya que es pública, las empresas pagan impuestos. Pero llama la atención que se la pida en estos días y con amenaza de multas, seguimos con el concepto de apretar y sacar lo máximo a las empresas formales, cuantas obras informales hay en el país. Se emite la resolución sin informar a nadie, el sector cumple con las normas, pero si son claras”, remarcó.



Mediante Resolución de Directorio No. 101800000036 del 21 de diciembre, el SIN aprobó el Reglamento para la preparación y envío de información por contribuyentes que realizan la actividad de la construcción de bienes inmuebles y señala:



“El Contratista o Constructor informará a la Administración Tributaria sobre la construcción de cada bien inmueble que realice en su propiedad o para terceros, respecto a las características y costo de las construcciones de bienes inmuebles cuyo inicio sea posterior a la vigencia de la presente Resolución”.



En caso de incumplimiento, la Resolución advierte que las empresas serán sancionadas hasta con una multa de 5.000 UFV.



Según Arze, la resolución debe ser reformulada en consenso para su aplicación, porque si se la ejecuta tal como está, se provocará mayor desempleo, habrá menor inversión y desaceleración de la actividad de la construcción. “La resolución tiene errores conceptuales, que lo único que provoca es que las empresas dejen de construir. La inversión privada es la única que funciona, con la inversión pública hay planillas y obras atrasadas. Esto sólo derivará en que las empresas dejen de invertir, disminuyan la actividad y eso repercutirá en el empleos”, advirtió.



Explicó que la mano de obra en el sector no solo es directa, son 18 sectores que dependen de la construcción, desde la señora que vende comida, hasta el comercio, transporte y otros.



“Es el sector privado el que invierte y ahora meter la mano al bolsillo con una resolución poco clara es un equivocación, en lugar de buscar la formalización se aprieta al 20% de sector formal, no es la manera”, observó.



Arze adelantó que se evalúa la impugnación de la resolución del SIN hasta que se la reformule y se pedirá una reunión con la cabeza del sector, el ministro de Economía, Mario Guillén.



La disposición



Alcance La resolución del SIN es de cumplimiento de las sociedades accidentales e incluso aquellas que se conformen con empresas del exterior y deja libre de esta responsabilidad al “contratante”, ya sea esta una persona natural, unipersonal o persona jurídica que contrate los servicios para la construcción de un inmueble.

Norma En caso de incumplimiento las empresas incurrirán en contravención tributaria prevista en el artículo 162 del Código Tributario y que se refiere a incumplimiento de deberes formales.

Sanción Esto se castiga con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda ( UFV) a 5.000 Unidades de Fomento de la Vivienda UFV.