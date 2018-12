La capacidad de aceiteras es mayor y Evo revela que faltó soya este año







30/12/2018 - 09:16:33

Los Tiempos.- El presidente Evo Morales reveló ayer que esta gestión faltó soya para abastecer a las industrias aceiteras del país y se abrió a debatir con los sectores sociales sobre la forma de garantizar el abastecimiento del producto.



Según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, la capacidad de las industrias aceiteras del país creció y Bolivia no está preparada para aguantar los ataques de insectos y los problemas del clima. En ese sentido, resaltó la importancia del uso de la biotecnología.



“Quiero decir de manera pública, estamos teniendo un problema en el tema soya”, indicó Morales a tiempo de garantizar la exportación del producto a China.



“Hemos negociado, ya está acordado exportar a China soya, pero este año nos falta soya para las industrias, para la fábrica de aceite”, mencionó el mandatario en un acto de recepción de proyectos para el programa Mi Agua.



Durante su discurso, Morales señaló que ese problema podría haberse generado por las “políticas de administración de la tierra” o porque todavía está prohibido sembrar transgénicos en el país.



En ese sentido, expresó su intención de debatir con movimientos sociales, productores y exportadores sobre formas para evitar que falte soya.



Semanas antes, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Freddy Suárez, atribuyó el estancamiento de su sector a la falta de acceso a la biotecnología para utilizar semillas genéticamente modificadas, las regulaciones a las exportaciones del sector y los efectos del cambio climático.



La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) señaló que la producción de soya llegará a 2.720.000 toneladas en 2018, un 8 por ciento más con relación al 2017, pero inferior en 2 por ciento, comparado con el promedio de los últimos cinco años.



Rodríguez indicó que lamentablemente la producción de soya cayó porque en algún momento se alcanzó los 3 millones de toneladas. “Tener una semilla genéticamente mejorada (ayudaría) como se está dando en diferentes países, principalmente en nuestros competidores como Brasil, Paraguay, Argentina, inclusive Uruguay, que (…) han logrado bajar el costo de la producción y aumentar el rendimiento”, dijo.



BIOCOMBUSTIBLES



¿Cómo se asegura la producción?



Según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, el Gobierno piensa sustituir el diésel fósil con biodiésel, pero eso se fabrica a partir de la soya.



“Es una razón más para que el Gobierno apueste por la biotecnología porque si hoy día, en este momento tuviéramos las condiciones de producción tanto en biotecnología como prácticas culturales que tienen en el Mercosur el rendimiento podría subir en un 50 por ciento”, indicó.



Aclaró que eso no generaría ningún aspecto negativo para garantizar el consumo interno.



Las normas para internar soya a China son rigurosas



La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (Aqsiq) de China cuenta con estándares elevados de exigencias para autorizar el ingreso de soya a su país para evitar los productos contaminados. En julio de este año, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó que el gigante asiático observó la presencia de malezas como “Oxalis latifolia”, “Eupatorium odoratum” y “Solanum sisymbriifolium” en el país, respaldándose en siete estudios publicados en páginas virtuales. Justificó de esa manera el fracaso para la firma de la homologación de protocolos sanitarios para la venta del grano.



Según el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, las observaciones carecen de fundamento porque las malezas identificadas no existen en los cultivos.



Recientemente, el Gobierno de Bolivia firmó un protocolo fitosanitario con China.