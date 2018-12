27 exjefes militares y policiales fueron premiados en diplomacia y otros cargos







30/12/2018 - 09:10:06

Página Siete.- En los últimos años al menos 27 excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana fueron premiados por el Gobierno en cargos diplomáticos, en el Ejecutivo y entidades públicas.



La reciente confesión del flamante comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, quien se declaró un “soldado del proceso de cambio” del MAS provocó duras críticas contra la institución castrense.



Pero no fue el único uniformado que mostró públicamente su afinidad por el partido azul. El comandante saliente de la Policía, Faustino Mendoza, aseguró hace poco más de un mes que los 37.000 miembros de la entidad apoyan el “proceso histórico” del gobierno de Evo Morales.



Las críticas contra ambos uniformados llevaron a la gente a preguntarse qué motiva a los comandantes a declararse fieles al Gobierno, toda vez que la Constitución Política del Estado (CPE) señala en sus artículos 245 y 251 que ambas instituciones no deliberan ni hacen política.



Página Siete hizo un recuento de los exoficiales de las FFAA y de la Policía que después de ser comandantes en diferentes niveles, fueron privilegiados en cargos diplomáticos, del Órgano Ejecutivo o en entidades públicas y logró contar al menos 28 uniformados.

Excomandante de las FFAA, Gonzalo Durán.

Fotos: Archivo

Excomandante de las FFAA. Edwin de la Fuente.

El excomandante de la FAB, Celier Aparicio.



Una de las designaciones más polémicas fue la del general Gonzalo Durán, excomandante de la Fuerza Aérea y de las FFAA, quien a pesar de tener procesos en la Fiscalía por la compra irregular de motores de aviones, en mayo de 2017 fue nombrado embajador de Bolivia en Francia.



Otros excomandantes que fueron nombrados embajadores son Luis Trigo, en Venezuela (2013); Guillermo Chalup Liendo, en China (2012); Luis Higa Tomita, en Japón (2011), y Liborio Flores tuvo ese cargo en Argentina (2013). Asimismo, se conoce que el excomandante de las Fuerzas Armadas (2016) Luis Ariñez fue designado con un cargo en el servicio exterior, y Ramiro de la Fuente, excomandante de la institución castrense, fue cónsul en Chile.



Uno de los últimos comandantes de la Armada (2013) Gonzalo Alcón Aliaga es actualmente el presidente del Consejo de la Magistratura y en 2015 fue asesor externo en el Ministerio de Desarrollo Rural.



El excomandante de las Fuerzas Armadas (2013) Edwin de la Fuente fue nombrado un año después como director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).



Una de sus declaraciones más polémicas fue: “Para mí las FFAA siempre fueron izquierdistas, lo que pasa es que siempre hubo los efectos de las élites políticas, sociales y económicas, que tuvieron sus representantes dentro de la institución”, dijo en una entrevista en 2013.



El cargo en el que la mayoría de los excomandantes de la Fuerza Aérea estuvieron es en la dirección de Aeronáutica Civil (DGAC). Actualmente, Celier Apario Arispe, el excomandante de la FAB, dirige esta entidad y hace un mes fue acusado por pilotos de hechos de corrupción.



El excomandante de la FAB Virgilio Pereira también ocupó el cargo desde 2015 y permaneció durante 2016, año en el que se produjo el accidente aéreo de la empresa LaMia. En la investigación, responsabilizaron a este director de haber otorgado el permiso de aeronavegabilidad a esta firma sin que cuente con los requisitos necesarios.



El general de la FAB Luis Coimbra Busch fue nombrado director de la DGAC en 2013 y tres años después también fue investigado por el caso LaMia; y el general Tito Gandarillas, excomandante de las Fuerzas Armadas, fue designado como director de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).



Otros exjefes militares fueron privilegiados con cargos en el Órgano Ejecutivo. Uno de ellos fue el excomandante de las Fuerzas Armadas (2006), Wilfredo Vargas, ocupó el cargo de viceministro de Defensa y luego fue presidente interino de la Aduana.



Los generales del Ejército Orlando Paniagua (2008), José Luis Prudencio (2009), Antonio Cueto (2012), Gustavo Sandoval (2013) y Fernando Zeballos (2014) también fueron designados como viceministros de Defensa.



El exgeneral de la FAB, Edwin Marañón fue nombrado viceministro de Transportes en 2011; el teniente coronel Ronald Casso fue designado como gerente de BoA y el coronel Hugo Iporre fue gerente de la petrolera estatal YPFB.

Wilfredo Vargas fue comandante de las FFAA.

El excomandante de las FFAA, Ramiro de la Fuente.

El coronel de la Policía Humberto Echalar.

Luis Trigo fue comandante de la Fuerza Aérea.

El general del Ejército Guillermo Chalup



En la Policía Boliviana



El Viceministerio de Seguridad Ciudadana fue el destino para algunos excomandantes de la Policía Boliviana durante los últimos años.



El general Alberto Castillo ocupó el cargo de viceministro en 2008, su sucesor fue el excomandante de la institución Miguel Vásquez (2009), Humberto Echalar fue designado en el mismo puesto a principios de 2013 y Alberto Aracena, el excomandante de la Policía, también ocupó ese cargo a fines de ese año.



El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) e integrante del alto mando policial René Sanabria fue nombrado como director del Centro de Información y Generación de Inteligencia (Cigein) en 2010.



El exgeneral fue condenado a 14 años de prisión por traficar más de dos toneladas de cocaína a Estados Unidos.



“Patria o muerte...”, la frase de la polémica



El presidente Evo Morales incorporó en 2010 la consigna socialista “Patria o muerte, venceremos” en la doctrina militar y policial, la frase, que fue utilizada por Ernesto Che Guevara causó en su momento y hasta ahora divisiones entre los uniformados.



Desde ese año, en cada acto militar la nueva frase que instruyó el Presidente dejó atrás a la que siempre se usaba: “Subordinación y constancia, ¡viva Bolivia!”. Lo mismo pasó en los eventos oficiales de la Policía Boliviana.



Este cambio originó divisiones dentro de los militares y de los policías. Algunos pedían que el lema militar siga vigente en los actos oficiales, pues tenía sustento en la historia de las Fuerzas Armadas y ya era una tradición. Otros, en cambio, sugirieron adoptar la frase socialista como una actitud de apertura hacia los cambios del Gobierno del MAS.



Pese a los escasos pedidos de continuar con la consigna militar, el lema socialista ganó campo en los actos oficiales y hasta la fecha lo primero que se escucha del Presidente hacia los uniformados es “Patria o muerte, venceremos”.



En febrero de este año, el alto mando de la Policía Boliviana instruyó a todos los comandos que en cada acto oficial se diga la frase “Guardia fiel que te importa la vida, si alumbrando te mata el deber” (parte del himno de la institución) dejando de lado el “Patria o muerte, venceremos”.



No obstante, hasta la fecha, en los actos policiales se escucha esa frase sólo al entonar su himno. El “patria o muerte...” sigue vigente.