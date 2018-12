José Gabriel Ríos firmó en Blooming







30/12/2018 - 08:58:12

El deber.- Parecía que acababa la semana con un Blooming sin asegurar oficialmente a un refuerzo, pero ayer por la tarde sorprendió la academia cuando comenzó su etapa de armarse con miras a la temporada 2019. El primer refuerzo, de los seis que llegarán, y que estampó su firma con los celestes es Gabriel Ríos, de 30 años, el delantero por fuera que proviene de Wilstermann y que ha paseado su fútbol por varios equipos del país.







El atacante que arregló su vinculación por un año, se convierte en uno de los dos nacionales que llegarán a la academia, y con el que sorprendió el club, pues ningún medio de comunicación lo había mencionado como uno de los nuevos jugadores celestes. Al otro nacional aún se lo busca, pues los jugadores bolivianos son escasos. Este vendrá a reforzar la última línea.



La llegada del futbolista provocó una serie de comentarios en las redes sociales, con voces a favor y en contra de hinchas, que esperan que en 2019 su equipo no quede fuera nuevamente de una clasificación a un torneo internacional, como sucedió en la temporada que terminó. Además en el Clausura ocupó la posición novena, justo por debajo de Oriente, su rival de toda la vida.



Ríos, que marcó tres goles en el Clausura para el aviador, es un atacante veloz, ha jugado, desde su debut en 2008, en tres de los cinco grandes del país: Bolívar, The Strongest y Wilstermann. Ahora integrará el cuarto grande de su carrera. En el último torneo el atacante no la pasó del todo bien, pues tuvo que volverse a Wilstermann tras dejar Deportivo Guastatoya de Guatemala.



Con Ríos suman cuatro los jugadores en la línea de ataque con los que cuenta Blooming. Los otros tres son César Menacho, Fernando Saldías y Leonardo Vaca. Este último no es seguro que continúe en la academia, pues tiene ofertas de fuera del país y de clubes de La Paz. Saldías prácticamente continuará en la academia tras el trueque que realizó el club con The Strongest, que a cambio se llevó a José Sagredo.



A este grupo se sumarán dos delanteros extranjeros, cuyos nombres aún no fueron revelados. Uno será un atacante por fuera y el otro un nueve. También se espera la contratación de un volante ofensivo, que es lo que pidió el técnico Erwin Sánchez. Según informó el club, los otros refuerzos que llegarán ya están asegurados, pero no darán los nombres hasta que no estampen su firma.



En la academia la intención es seguir apostando a los jóvenes jugadores en la temporada que se viene, como se lo hizo este año que acaba. Así demostraron toda su valía, entre otros, el arquero Rubén Cordano; los laterales Robert Cueto y Roberto Fernández; y el central Leonardo Urapuca. También levantaron bastante su nivel Paúl Arano, Junior Sánchez y José Vargas, siendo claves en el medio sector. Por último en la delantera, Fernando Saldías logró convencer a Platiní Sánchez que puede ser útil, con actuaciones destacadas en las últimas fechas del Clausura.



Velázquez llegará para firmar



El marcador central Óscar Velázquez confirmó desde Paraguay que llegará el 3 de enero para firmar su contrato por un año con la academia. El zaguero reemplazará en la última línea a Pablo de Miranda, que no renovó y que fue uno de los más regulares de la temporada.



El paraguayo es un jugador seguro que va bien por arriba y que sabe de convertir goles de cabeza. También destaca por los cambios de frente y su liderazgo.



Los otros marcadores centrales de Blooming son Leonardo Urapuca, que debutó este año, y Juan Pablo Rioja. Este último es uno de los más experimentados de la última línea, pues también dejó el equipo Cristian Coímbra, que el próximo año jugará en Royal Pari.