Ampliado para evaluar al Gobierno se convierte en un acto proselitista

30/12/2018 - 08:24:40

Los tiempos.- El ampliado de evaluación gubernamental de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba realizado ayer en Villa Tunari y destinado a proponer nuevas políticas para el desarrollo del país se convirtió en un acto proselitista con miras a los comicios de 2019, en los que Evo Morales y Álvaro García Linera buscarán su cuarta reelección.



El mandatario les dijo a los productores de hoja de coca que no necesitan mentir como la oposición, sino informar con la verdad de la gestión de Gobierno. Además, hizo un repaso del movimiento cocalero y de la victoria del MAS en las elecciones de 2005, cuando dijo que sólo tenían un discurso político e ideológico y muy poco de un programa de Gobierno a diferencia de estos 13 años que han construido un plan y una agenda 2020-2025.



“El 2018 y 2019 comparando el 2005 tenemos mucho que informar con la verdad y hablando de la verdad, no mentimos y no tenemos por qué mentir como la derecha. Esa es la otra batalla que tenemos”, sostuvo.



Pero la oposición cree que Morales miente de manera permanente, por ejemplo, cuando dijo que no postularía nuevamente en las elecciones nacionales de 2019, no obstante va en su cuarta repostulación. El expresidente Jorge Quiroga incluso lo llamó “mitómano”.



Ante los cuestionamientos del uso de recursos públicos para la campaña, el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, afirmó que su partido ha utilizado siempre recursos propios para las campañas electorales y ratificó que en varias oportunidades devolvió recursos al Órgano Electoral, como lo señaló el viernes el presidente Evo.



El dirigente del MAS aseguró que para las campañas “se utilizan aportes de los afiliados y no recursos del Estado”, en alusión a una supuesta inédita decisión de varios partidos políticos que resolvieron no utilizar los fondos previstos por el Tribunal Supremo Electoral para las primarias de enero.



Horas antes, Morales afirmó que esa es una conducta consolidada del MAS, al recordar que esa tienda política devolvió más de un millón de dólares en 2002, decisión que fue replicada en 2005, como una decisión asumida para no usar recursos públicos y dijo que impulsó que esos fondos se destinen a un bono para las personas con discapacidad.



El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer que en las elecciones de octubre de 2019 habrá dos caminos: uno ancho, para consolidar el desarrollo del país, y otro angosto, de retorno a la pobreza.



“El 2019 tenemos un gran reto, el reto de octubre, elecciones nacionales, y ahí va a haber dos caminos, camino ancho y camino angosto”, remarcó el Vicepresidente.



Discurso. El Vicepresidente dijo que en las elecciones de 2019 la población tendrá que elegir entre dos caminos: ancho y otro angosto

