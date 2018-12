El Conade pide a los opositores articularse para enfrentar al MAS







30/12/2018 - 08:20:54

El potosí.- El Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) pedirá a los partidos políticos, que inscribieron sus binomios para las primarias, que en un acto de renunciamiento se articulen en torno a un "candidato único", para hacer frente al MAS.



El exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, miembro del Conade destacó que todos los partidos de oposición, excepto el Movimiento Tercer Sistema de Félix Patzi, aceptaron la convocatoria para reunirse después de Año Nuevo.



Consultado sobre si el Conade planteará que haya un partido único de oposición, Villena respondió: "exactamente, que haya un candidato único que represente a todas las aspiraciones y la oportunidad histórica de reencauzar la democracia", comentó.



El Conade, esta semana, convocó a las organizaciones políticas a reunirse, para después realizar un solo encuentro con el objetivo de intentar conformar un solo bloque para enfrentar al gobernante MAS en los comicios de octubre.



Villena manifestó que todas las organizaciones políticas: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Unidad Nacional (UN), Movimiento Demócrata Social (MDS), Frente para la Victoria (FPV), Partido de la Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), excepto el Movimiento Tercer Sistema (MTS), aceptaron el llamado.



Para muchos analistas la participación de nueve partidos políticos lo único que logrará es la dispersión del voto, lo que beneficiaría al partido gobernante en las elecciones de octubre de 2019; aunque otros consideran que la población emitirá un "voto útil" para no desperdiciar el valor de su voto.



"Queremos que ellos entiendan que estamos frente a un reto histórico, en la medida que estemos unidos y que haya una intencionalidad clara política de renunciar a cualquier cálculo político, para beneficiar a un partido (MAS) ese no es el camino", añadió Villena.



Esperan que exista el suficiente convencimiento de los partidos políticos para hacer frente al "autoritarismo".

INTENCIÓN



El Conade afirmó que los candidatos deben tener la intencionalidad de hacer una sola “muralla” que impida el paso al binomio del MAS



"Inicia un periodo de dictadura"



El 5 de diciembre, el Conade afirmó que con la habilitación “ilegal” de Evo Morales y Álvaro García Linera para participar de las elecciones de 2019, se inicia un periodo de dictadura en Bolivia.



“Condenamos la decisión que asumió el Órgano Electoral, se trata de un golpe muy duro, pero más que golpe es un tiro de gracia a la democracia y el inicio de una dictadura abierta. Los antecedentes apuntaban a que el TSE iba a votar para habilitar de forma ilegal al binomio (Morales-García Linera)”, manifestó el exdefensor del Pueblo y miembro de Conade, Rolando Villena.



Según lo dispuesto en el calendario electoral, el 8 de diciembre el TSE debía publicar la lista de los binomios habilitados, pero la noche del martes 4, de manera no programada, la entidad electoral habilitó la candidatura del binomio del MAS para participar en las primarias de 2019, con miras a las generales de octubre de ese año.