Ariana Grande cancela concierto de fin de año en Las Vegas







29/12/2018 - 20:09:28

Quien.- No diríamos que el 2018 ha sido un año tranquilo para Ariana Grande, desde la muerte de su ex novio Mac Miller y hasta su separación con Pete Davidson. A pesar de estar en medio de lanzamiento de su nuevo material musical, la cantante ha mantenido un perfil bajo.



Y para cerrar el año, Ariana ha cancelado su actuación programada en The Chelsea en The Cosmopolitan de Las Vegas para este fin de semana ya que, al parecer, está “lidiando con algunos problemas de salud.”



Así lo dio a conocer en una storie en Instagram en la que se podría leer el siguiente mensaje "Vegas, estoy lidiando con algunos problemas de salud y lamento mucho no poder verte este fin de semana", escribió Ariana a sus fans a través de Instagram Stories. "Te amo y por eso espero verte y recuperarte el año que viene".



El recinto confirmó la noticia y aclaró que los asistentes recibirán el reembolso integro de sus entradas en los puntos de compra especificados sin dar una nueva fecha.