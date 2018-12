Trump acusa a los demócratas de las muertes de niños migrantes







29/12/2018 - 20:08:18

RT.- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha culpado este sábado a los demócratas de las muertes de niños en la frontera con México, asegurando que si EE.UU. tuviera un muro fronterizo, los inmigrantes ilegales "ni siquiera intentarían" entrar en el país.



"Cualquier muerte de niños o de otras personas en la frontera es la culpa, única y exclusivamente, de los demócratas y de sus patéticas políticas de inmigración que permiten a las personas hacer un largo viaje pensando que pueden entrar ilegalmente en nuestro país. Ellos no pueden hacerlo", ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter, agregando que si EE.UU. tuviera un muro en la frontera, "ni siquiera lo intentarían".



Asimismo, Trump enfatizó que los dos niños que murieron en diciembre mientras se encontraban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU "estaban muy enfermos" antes de ser entregados a los agentes. En particular, recalcó que el padre de la menor fallecida el pasado 8 de diciembre "dijo que no fue culpa" de los guardias, y "que no le había dado agua en días".



"La Patrulla Fronteriza necesita el muro y todo terminará", recalcó el inquilino de la Casa Blanca, que ha lamentado "el poco crédito" que obtienen los guardias fronterizos, pese a que "están trabajando muy duro".



Felipe Gómez Alonzo, un niño guatemalteco de 8 años, falleció en un hospital poco después de la medianoche del pasado martes, día de Navidad, mientras se encontraba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza estadounidense. La autopsia realizada al menor dio positivo de gripe.



El 8 de diciembre falleció por deshidratación la niña guatemalteca Jakelin Caal, de 7 años, que también se encontraba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Su cuerpo fue trasladado a su aldea natal.