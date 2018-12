Sandra Bullock rompe récord con Bird Box







29/12/2018

Quien.- La compañía de streaming Netflix, quien no acostumbra dar cifras de lo que ocurre al interior de su plataforma, ha compartido que la cinta protagonizada por Sandra Bullock, Bird Box, se convirtió en la de mayor audiencia de todos los estrenos de películas originales de la emisora hasta la fecha, con más de 45 millones de miembros que la vieron en la primera semana.



Esta cinta de suspenso se estrenó en Netflix el pasado 21 de diciembre y se convirtió de inmediato en una tendencia entre los usuarios de la plataforma quienes llevaron el diálogo a las redes sociales.



En " Bird Box ", Bullock es una madre soltera que intenta salvar las vidas de sus hijos después de que fuerzas misteriosas invaden la Tierra y causan que las personas se suiciden. Los sobrevivientes que navegan por el mundo post-apocalíptico deben llevar vendas para evitar a las fuerzas sobrenaturales que encarnan sus temores más profundos.





"Esta mañana me quité la venda para descubrir que 45,037,125 cuentas de Netflix ya vieron Bird Box, ¡los mejores 7 días de una película de Netflix!", se puede leer en la cuenta oficial de la compañía.







Si bien esta cifra es difícil de comprobar, el éxito de la cinta se puede medir con la repercusión viral que ocasionó en las redes sociales en las que se compartían memes de diferente tipo con la imagen de Sandra Bullock con la venda en sus ojos.



Si la cifra fuera corroborada de forma oficial por la plataforma, representaría una tercera parte del total de suscriptores mundiales que alcanza los 137.1 millones



Bird Box está dirigida por Susanne Bier, basada en la novela de Josh Malerman del mismo nombre. El reparto también incluye a Trevante Rhodes junto con John Malkovich, Jacki Weaver, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, BD Wong, Machine Gun Kelly y Tom Hollander.





Antes de su debut en streaming, Netflix le dio a Bird Box una carrera teatral de una semana a partir del 13 de diciembre en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Londres, seguido de un lanzamiento más amplio. La compañía también ha otorgado estrenos teatrales limitados a otros candidatos a los premios, entre ellos Roma de Alfonso Cuarón y The Ballad of Buster Scruggs de los hermanos Coen.