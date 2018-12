En las elecciones habrá dos caminos: uno ancho, de desarrollo y otro angosto, de retorno a la pobreza







29/12/2018 - 19:58:52



Villa Tunari, (ABI). - El vicepresidente Álvaro García Linera, aseguró el sábado que en las elecciones de octubre del próximo año habrá dos caminos: uno ancho para consolidar el desarrollo del país, y otro angosto, de retorno a la pobreza.



"El 2019 tenemos un gran reto, el reto de octubre, elecciones nacionales, y ahí va haber dos caminos, camino ancho y camino angosto", remarcó en la inauguración de la evaluación política de las 6 federaciones del Trópico, que se realiza en Villa Tunari, departamento de Cochabamba.



Consideró que en las elecciones generales será el pueblo quien decida a través de su voto qué país quiere.



Con más carreteras, salud, colegios, mejoras salariales o el que cerrará fábricas, privatizará la educación y subirá las tarifas de luz, agua, gasolina, electricidad, como sucede en otros países que optaron por ese camino.



"Esos son los dos caminos que hay, bien seguimos con Bolivia, seguimos con la gente humilde, con la gente trabajadora, o retornamos al pasado, a un pasado donde no había pueblo, donde no había igualdad ni justicia, un pasado donde cinco familias se robaban el dinero del país y se lo llevaban afuera", sustentó.



En esa línea, el Vicepresidente boliviano consideró que el pueblo no le dará la espalda a Bolivia, a la gente humilde y trabajadora.



Dirá "Evo sigamos levantando Bolivia, falta mucho por hacer", complementó.



Aseguró que la intencionalidad de los viejos líderes políticos que intentan volver a la palestra política es cerrar las universidades públicas, eliminar el bono Juancito Pinto y la Renta Dignidad, y los logros de los últimos 13 años que han cambiado el país y le han devuelto la dignidad.



"Les vamos a decir nuevamente como en los últimos 13 años, Bolivia se respeta, Bolivia es del pueblo y el pueblo seguirá caminando con Evo para seguir levantando nuestra patria", puntualizó.



Pidió evaluar la realidad de esas dos posibilidades para seguir apuntalando el desarrollo del país.



"Si ese trabajo lo hacemos el 2019, al finalizar, cuando volvamos a hacer este encuentro, nuevamente celebraremos que Bolivia está de pie, que triunfa y que nadie le va humillar, nadie le va a cortar los pies, nadie le va agarrar la mano porque Bolivia tiene el destino de ser un país poderoso y respetado en todo el mundo", remarcó.