Sánchez: En 2018 recaudamos más de $us 193 millones por exportación de productos derivados de hidrocarburos





29/12/2018 - 19:42:48

La Paz, (ABI). - El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó el sábado que este año se recaudaron más de 193 millones de dólares por la exportación de productos derivados de los hidrocarburos, entre ellos, urea, GLP, gasolinas blancas, isopentano y el Recón; exportación que dijo consolida la industrialización.



Sánchez explicó que se comercializaron cerca de 264.000 Toneladas Métricas (TM) de urea, para el consumo interno 25.000 TM y para la exportación más de 239.000 TM, a los mercados de Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, lo que generó ingresos de al menos 78 millones de dólares.



"Si bien el año 2017 marca un hito histórico en Bolivia porque se da inicio a la industrialización de los hidrocarburos, paso importante después de la nacionalización, en el 2018 se consolida la industrialización y de acuerdo a las proyecciones y los nuevos mercados la próxima gestión estaremos incrementando estos ingresos", complementó, citado en un boletín institucional.



Informó también que los ingresos por la venta de GLP al exterior fueron de más de 48 millones de dólares.



"Las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chaco permitieron que Bolivia pase de importar GLP a ser exportador de este combustible y generar ingresos adicionales para el país", remarcó al recordar que los mercados de exportación están en Paraguay, Uruguay, Perú y Argentina, a los cuales se vendieron 91.640 TM este año.



Sánchez informó que la exportación de Recón y gasolinas blancas también fue exitosa.



"El 2018, Bolivia exportó 1,2 millones de barriles (Bbl) de Recón, que generó en ingresos al país $us 71,2 millones. Mientras la venta de gasolinas blancas fue de más de 1.975 metros cúbicos (m3), generando ingresos de $us 923.115 para Bolivia. Además de la comercialización de Isopentano de 13.295 m3, que permitió ingresos por $us 4.1 millones", complementó.