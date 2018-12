Kim Kardashian sufrió un accidente con su vestido en la fiesta de Navidad







29/12/2018 - 19:18:46

Actualidad.- Kim Kardashian mostró de más luego de subirse a un trineo y deslizarse por la nieve, junto con su invitada Paris Hilton. Justo el momento, al detenerse, se puede observar cómo el vestido de Kim se desliza y deja ver un poco de su busto.



Después de finalizar su desliz, Paris Hilton y Kim se levantaron y se dieron un abrazo, donde Kim trató de ocultarse un poco de las cámaras para poder acomodar la mala jugada que le hizo su vestido de marfil ajustado, que presentaba un corte en V bajo.



La fiesta de navidad de las Kardashian fue muy famosa, tanto por la decoración de su casa y los personajes que llegaron. Sin embargo, antes de darle una entrevista a Kerwin Frost, Kanye West, cantante y esposo de Kim, acomodó su traje, a lo cual ella solo respondió: "lo sé, lo sé, lo sé".





Es en ese momento donde Kim le comentó a Kerwin "solo tengo que ajustarme esto. Estábamos en la colina y todo se salió ¿Entiendes?" Dijo Kim. A su vez, Kanye respondió "Ella tuvo un "nip slip" en la fiesta de navidad".



El cantante ya había manifestado su molestia con las fotografías que sube su esposa Kim Kardashian a las redes sociales, pero con respecto a esa noche Kerwin Frost le preguntó cómo se sentía ante la situación, lo cual respondió: "Estuve esperando el "nip slip" y ahora estoy satisfecho".



Al parecer no muchos se dieron cuenta del suceso, ya que el video que se mostró al principio, en redes sociales, fue el que suben en la cima de la montaña de nieve, donde no se ve qué es lo que ocurre después.





El "nip slip" o el "Wardrobe malfuntion" se le conoce como un mal funcionamiento del vestuario ante la exposición accidental de las partes íntimas de cualquier persona, esto ocurre cuando se utiliza poca ropa.



El primero que utilizó el término y lo añadió en la cultura pop fue Justin Timberlake y fue por el percance que se suscitó en el medio tiempo del Super Bowl XXXVIII, además de pedir una disculpa en los Grammy Awards del 2004.





Y no es la primera vez que le sucede este resbalón a Kim, también le ocurrió en un concierto de Cher e incluso en otro momento, donde utilizaba un vestido metálico dio a conocer de más. Su hermana Kendall Jenner ha sufrido este mal al igual que Rihanna, Miley Cyrus y Nicky Minaj.