Black Mirror en Netflix: así es la esperada película interactiva Bandersnatch







29/12/2018 - 18:47:18

BBC.- Netflix es el plan ideal para cuando llegas a casa cansado y, literalmente, no quieres pensar ni mover un dedo.



Pero resulta que ahora incluso en ese paraíso del ocio habrá que tomar decisiones importantes.



Esa es la apuesta de "Black Mirror", la exitosa serie de Netflix que recrea escenarios distópicos causados por la tecnología.



Las 11 mejores series de 2018, según la BBC



La nueva producción de la serie británica, que equivale a su quinta temporada, no son varios capítulos independientes, sino una película en la que el espectador conduce la trama.





El filme se llama "Bandersnatch", y se estrena este viernes en Estados Unidos.





La película narra la historia de un joven programador de computadoras que crea un videojuego basado en una novela de fantasía, lo cual lo lleva a cuestionarse la realidad. La historia ocurre en 1984, un detalle simbólico para los amantes de la novela de George Orwell que lleva ese año por título.



Por qué la inquietante novela "1984" de George Orwell puede tratar sobre nuestra época

¿Por qué tras la asunción de Donald Trump se dispararon las ventas de la novela "1984" de Orwell?



"Bandersnatch", sin embargo, no avanza únicamente de una forma lineal, si no que ofrece opciones interactivas para que el espectador tenga el control de la historia.





"Bandersnatch" funciona al igual que los libros de "elige tu propia aventura", en los que al llegar a determinada página, el lector puede tomar la decisión de continuar en el orden que venía o saltar a otra página en la que la historia toma un rumbo distinto.



Rayuela, de Julio Cortázar, es uno de los ejemplos más famosos de este tipo de libros.



Kevin Spacey, el exprotagonista de House of Cards, reaparece con un polémico mensaje tras ser acusado de abuso sexual



Bandersnatch sigue el mismo concepto. En ciertas partes de la película la imagen se detiene y en pantalla aparece una pregunta para que el espectador decida qué debe hacer el personaje o qué debe ocurrir a continuación.



Al principio las opciones son bastante simples, como por ejemplo, decidir qué cereal debe tomar el protagonista.



Luego, las preguntas profundizan más en la trama, lo que le permite al usuario elegir entre 5 finales distintos, según el camino que recorra a lo largo de la película.





"Es como armar una gigantesca colcha de retazos", dijo Charlie Brooker, creador de la serie, en entrevista con la revista Wired.



En todo caso, también es posible ver la película sin tener que tomar ninguna decisión, simplemente dejando que lleve su curso. Así, verla puede tomar solo 50 minutos o 2 horas, dependiendo de las opciones que cada quien elija.

Qué dice la crítica



Así han reaccionado los críticos de distintos medios luego de ver "Bandersnatch":



Ed Power, The Telegraph



"Lo que suma es realmente notable… Al darle al espectador un poco de elección, el episodio de "Black Mirror" más perturbador hasta ahora sostiene con fuerza que ninguno de nosotros está realmente en control de nada".





Stuart Heritage, The Guardian



"Afortunadamente, funciona. "Bandersnatch" es una obra maestra de sofisticación. Desde el punto de vista del usuario, es fluida ... Como experiencia, es notable. Sin embargo, aún más notable es la ambiciosa manera de contar historias que demuestra".



Daniel D"Addario, Variety



""Bandersnatch", como trabajo creativo y no como experimento, está tan lejos del estándar que "Black Mirror" ha establecido, que proponerlo es arriesgar la credibilidad que las primeras cuatro temporadas de la serie han ganado...".



"De todas las cosas que "Black Mirror" podría estar haciendo, esto parece, lamentablemente, haber sido el camino equivocado…".