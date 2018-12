Adiós al fútbol profesional Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca quedaron fuera







29/12/2018 - 10:31:07

El Día.- Aunque resulte dolorosa pero, la realidad es que a partir de 2019 cuatro departamentos y en particular sus ciudades capitales no tendrán fútbol profesional.



El descenso de Universitario de Sucre, amplió de tres a cuatro las que ya antes se habían quedado sin equipos profesionales producto de los descensos de sus equipos y, seguramente tendrán que pasar al menos un año o más, para que vuelvan a tener.



Sucre. Universitario que antes tuvo una primera etapa entre 1986/89, retornó en 2006 hasta 2018, es el cuarto equipo chuquisaqueño en participar en los torneos de Liga y hoy División Profesional del Fútbol Boliviano.



El primero fue Stormers quien integró los 16 equipos que fundaron la División Profesional en 1977 y su participación duró hasta 1980. Retornó en 1995 hasta 1996 y volvió a descender.



Lo reemplazó Magisterio Rural que jugó dos temporadas, 84 y 85 y también descendió.



En 1981 el turno fue de Independiente Petrolero hasta 1983 y una segunda etapa desde 1990 hasta 2003 cuando también descendió.



Beni. 20 de Agosto, uno de los fundadores de la Liga en 1977, solo jugó un año más, hasta 1978 cuando decidió automarginarse agobiado por las deudas que lo llevó hasta la desaparición



Catorce años tuvieron que pasar para que el Beni volviera a tener un equipo Profesional, fue Real Beni en 1992 pero solo duró ese año y en 1993 llegó Universitario que también duró una temporada.



Tras un nuevo paréntesis, otra fugaz aparición fue Atlético Pompeya en 2000 y también descendió.



Quien más duró fue Real Mamoré que llegó en 2007 y permaneció hasta la temporada 2015/16.



Tarija. En calidad de "invitado" llegó Ciclón en 1985 hasta 1995, luego apareció Unión Central en 1999 por 8 temporadas y en 2012 sorprendió Petrolero de Yacuiba llegando al profesionalismo. Tras un paréntesis, retornó en 2014 hasta 2017 cuando volvió a bajar.



Pando. El único representante en llegar el profesionalismo fue Universitario en la temporada 2014/15. También una mala campaña y las deudas condenaron su vuelta rápidamente



5 Departamentos

son los que tendrán fútbol profesional a partir del próximo torneo.



14 Clubes

son los que integran la División Profesional en la actualidad.



Varios clubes ya no existen o cambiaron de nombre



Varios de los clubes que alguna vez pasaron por la Liga/División Profesional, ya no existen y algunos cambiaron de nombre.



En el Beni, desaparecieron 20 de Agosto, Real Beni, Atlético Pompeya, Real Mamoré.



El mismo caso ocurrió con Universitario de Pando, e incluso con Magisterio Rural de Sucre.



Cambiaron de nombre Unión Central de Tarija, que ahora se llama Unión Tarija y en Sucre decidieron cortar Petrolero a Independiente, entre otros.



Chuquisaqueño



La U fue campeón en 2008 y A/2014



De los 13 equipos de los cuatro departamentos que jugaron en la División Profesional y descendieron, Universitario de Sucre fue el que mejor campaña hizo al ganar dos títulos nacionales.



El primero fue el Apertura 2008 bajo el mando de Eduardo Villegas, culminando una excepcional campaña con un plantel sin grandes figuras y con un presupuesto que no sobrepasaba los 70 mil dólares americanos.



Sobre una sólida estructura defensiva, un mediocampo combativo y un delantera efectiva Villegas edificó un triunfo (el título), que sorprendió a todos ya que era la primera vez que un equipo capitalino lograba tal hazaña, sobre equipos denominados "grandes" conformado por grandes figuras y un presupuesto que fácilmente lo triplicaban.



En el arco lo tuvo a Marcelo Robledo, en la defensa Ronald Rivero, Marvin Bejarano, lateral izquierdo de notable rendimiento, en el mediocampo José Luis Chávez, Juan Daniel Salaberry un Marcelo Gomes en su máximo esplendor y en la ofensiva Gustavo Paz y Carlos Castilla.



El segundo título lo ganó seis años después, Clausura 2014, bajo el mando de un hijo "pródigo", Javier Vega, quien en 2005 lo había llevado al profesionalismo.



El equipo había cambiado aunque se mantuvieron Robledo, Bejarano, pero llegaron otros como Jorge Cuéllar, Mauricio Saucedo, Martín Palavicini, Federico Silvestre, Rubén de la Cuesta, Gustavo Pinedo entre otros.



Once triunfo en 22 partidos, cuatro derrotas y siete empates, fue la campaña de los "estudiantiles" que enloquecieron la tarde del 25 de mayo, el mismo día de las efemérides del departamento de Chuquisaca, con el empate ante Sport Boys en Warnes y el segundo título de su historia.