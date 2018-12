Se analiza retirar la camiseta 10 en el Tigre







29/12/2018 - 10:29:29

El Diario.- Retirar la camiseta con el número 10 de The Strongest por un año, en homenaje a Pablo Escobar, es el planteamiento que realizó en las últimas horas el presidente del comité de fútbol del decano del fútbol profesional, Ricardo Llano, al directorio de la entidad aurinegra.



El directivo afirmó que Escobar fue un jugador que le dio muchas satisfacciones al Tigre en los tres ciclos que tuvo en el club, por lo que ve como un justo reconocimiento que ningún futbolista del club de Achumani utilice ese número durante los torneos del 2019.



Escobar se retiró de la práctica profesional del fútbol el pasado miércoles 19 e inmediatamente asumió el cargo de director técnico de The Strongest.



En sus tres etapas en el decano, el paraguayo naturalizado boliviano jugó en ocho oportunidades la Copa Libertadores con el Tigre, las siete últimas en forma consecutiva. Es el goleador del conjunto aurinegro en toda su historia y el máximo ídolo de ese club en lo que va del presente siglo.



Llegó por primera vez a The Strongest en 2005, procedente de San José, para jugar esa temporada y luego pasar a Cerro Porteño. En 2007 retornó al Tigre, donde estuvo hasta el 2008, año de su centenario. Su último regreso fue a mediados de 2011 hasta su retiro, ciclo en el que obtuvo cinco títulos de Primera División, los tres primeros en forma seguida, dándole al club el honor de ser el único tricampeón de la Liga.



Todos estos logros le permitieron al decano retornar a los primeros planos del fútbol nacional, dominando junto a Bolívar los torneos de la década actual.



Los éxitos y alegrías que le dio Escobar a The Strongest, motivó a llano a solicitar al directorio que se retire la camiseta número 10 para la temporada 2019.



Los dirigentes evaluarán el pedido y en los próximos días harán conocer su determinación.



A lo largo de sus 110 años el Tigre tuvo grandes futbolistas que vistieron la camiseta número 10, como Ovidio Messa, Ramiro Castillo, Sergio Luna y Julio César Baldivieso.