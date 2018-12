Claure anunciará una gran cantidad de refuerzos







29/12/2018 - 10:26:14

Página Siete.- Bolívar sumará tres o cuatro jugadores extranjeros para reforzar su plantilla 2019, con lo que completaría el cupo de foráneos permitidos por el reglamento. Se adelantó que el presidente de BAISA, Marcelo Claure, anunciará “una gran cantidad de refuerzos” académicos.



Se informó que el empresario boliviano, que está de vacaciones en el océano Índico, hará la presentación en las siguientes horas en Twitter.



Uno de estos futbolista con el que hay una negociación avanzada es el español Íker Hernández, que en el último semestre estuvo ligado al FC Den Bosch de la primera división de la liga de los países bajos.



También estaba en carpeta el brasileño Thomaz Santos, el exjugador de Wilstermann.



Por el momento el plantel de Tembladerani tiene cupo para dos jugadores no nacidos en Bolivia, ya que tienen contrato con los celestes Juan Miguel Callejón, Marcos Riquelme, Mauricio Prieto y Fernando Laforia.



El portero uruguayo es uno de los candidatos a rescindir su vínculo debido a las posibles llegadas de Guillermo Viscarra y Saidt Mustafá.



Si Laforia cierra su ciclo en la Academia, los celestes tendrán tres cupos, pero aún se negocia con el delantero charrúa William Ferreira, quien terminó su contrato.



En la lista de jugadores nacionales que dejarán el plantel celeste estarían Leonel Morales, Juan Eduardo Fierro, Ronald Eguino y Martín Smedberg, quienes no habrían sido tomados en cuenta en el plantel que desde el 3 de enero comandará el entrenador argentino César Vigevani.



Los jugadores que ya dejaron el club celeste son Moisés Villarroel, Edemir Rodríguez y Ronald Raldes, este último fue presentado ayer en el cuadro de Oriente Petrolero.



En cuanto a jugadores que pueden retornar a Bolívar, pero también tienen la posibilidad de seguir en otros equipos para ganar minutos, están Óscar Baldomar, Leandro Maygua, Jaime Arrascaita, Pablo Pedraza y Óscar Ribera, quienes deben presentarse al trabajo de pretemporada del club.



Con quien se busca llegar a un buen acuerdo, pero que aún no se dio a conocer si existen avances, es con Juan Carlos Arce. El capitán celeste no tiene contrato con los celestes y se conoció que existen ofertas de otros equipos del interior del país para la siguiente temporada, como la de Wilstermann.



La pretemporada de cara a la participación del cuadro celeste en la Copa Libertadores y en el torneo local comenzará el jueves 3 de enero. Los celeste debutarán en el certamen continental el 23 del próximo mes.